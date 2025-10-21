Petro sacó la versión que existe una amenaza de “invasión militar a Colombia”. Esta es la hipótesis del presidente

En un extenso mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, este martes 21 de octubre, se destapó una llamativa alerta al referirse a una “invasión militar a Colombia”, en medio de la fuerte tensión diplomática que se registra entre su gobierno y la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el jefe de Estado aprovechó ese mensaje, que publicó en su cuenta personal de X, para nuevamente criticar las operaciones militares que ha desplegado Estados Unidos en el mar Caribe, las cuales pretenden golpear estructuras del narcotráfico como el llamado Cartel de los Soles. Cartel que —según han denunciado las autoridades norteamericanas— lidera el régimen de Nicolás Maduro.

Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Donald Trump. | Foto: Montaje El País

En su mensaje, Petro también mencionó que se alistan sanciones en su contra de parte de Estados Unidos, luego de que Trump lo acusara de ser el “líder del narcotráfico”, debido a su cercanía con Maduro.

“En el desastre de política antinarcóticos que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que, llevando o no llevando cocaína, han sido asesinados por misiles y que ya ha ganado una amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela, y que va a traer sanciones personales sobre mí, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo, cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump, el senador Bernie Moreno es el que ha jugado en esta trama de las relaciones EE. UU./Colombia un papel nefasto”, dijo Gustavo Petro en el post.

Sumado a ello, Petro arremetió con fuerza en contra de Trump, al que señaló de estar detrás de un plan de “golpe de Estado” en Colombia. El presidente también mencionó al senador Bernie Moreno.

Gustavo Petro, Bernie Moreno y Donald Trump. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Lo particular de esas pullas de Petro a Trump es que se dieron 24 horas después de que sostuviera una reunión de alto nivel con un emisario diplomático del Gobierno norteamericano, encuentro que se llevó a cabo el lunes de esta semana en la Casa de Nariño. Se trató de John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos.

Luego de esa reunión, la Cancillería colombiana dio un parte positivo sobre los primeros acercamientos para conjurar la crisis diplomática entre los dos gobiernos.