Le recuerdan a Petro cuando prometía proteger a los jueces sin importar sus fallos, pero ahora su postura dio un giro

El presidente arremetió contra del Tribunal Superior de Bogotá por la absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 8:55 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Los usuarios de redes sociales le pasaron una fuerte factura al presidente Gustavo Petro por un mensaje que publicó en sus redes sociales y el cual desempolvaron.

En esa publicación, el jefe de Estado prometía que iba a garantizar la protección de los jueces sin importar el sentido de sus fallos.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a la absolución del expresidente Álvaro Uribe y lanzó pulla al Tribunal Superior de Bogotá

Sin embargo, este martes 21 de octubre, ese mensaje se diluyó con una radical postura que tomó por la absolución del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Sientan las y los jueces de Colombia que, cualquiera que sea el sentido de sus fallos, contarán con la protección del gobierno democrático”, publicó en su momento Gustavo Petro.

Pero en el más reciente mensaje, el mandatario colombiano arremetió contra los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revocaron la condena de 12 años de prisión a Uribe.

“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, expresó el jefe de Estado.

Además, arremetió con dureza contra la decisión judicial: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

Esto dice Petro ante caso de Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego. | Foto: Montaje El País: fotos de Presidencia / Semana/ Getty

“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, recalcó el presidente Petro.

Fue más allá, nuevamente reviviendo su narrativa de un supuesto golpe de Estado en su contra: “En la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag, el golpe de Estado”.

“Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la Plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, notificó Gustavo Petro a Colombia, al insistir en su propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente.

Contexto: Gustavo Petro acusó a Donald Trump y Bernie Moreno de “querer” un golpe de Estado en Colombia

Por último, en la determinación de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que no existen pruebas documentales, testimoniales o técnicas para sentenciar al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

