Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, se pronunció por la determinación del Tribunal Superior de Bogotá sobre el fallo de absolución al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En un extenso mensaje, el jefe de Estado cuestionó la determinación de los magistrados del alto tribunal, al considerar que incurrió en una “contradicción” con lo que ha manifestado la Corte Suprema de Justicia.

“El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, expresó Petro.

Y avanzó en el mensaje: “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”.

Gustavo Petro durante una entrevista en Casa de Nariño. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”, aseguró el presidente Petro.

Sumado a ello, dejó presente que “en la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del FOMAG, el golpe de Estado”.

“Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, concluyó Petro.

Caso Álvaro Uribe Vélez | Foto: Corte Suprema de Justicia

La postura del mandatario colombiano se dio este martes 21 de octubre, luego de que se conociera el fallo en segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el cual tumbó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto tras resolver los recursos de apelación presentados por la defensa del exmandatario y la Procuraduría General.