Senador Bernie Moreno dice que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Si algo había quedado claro de la arremetida de Donald Trump contra Gustavo Petro el domingo pasado era que en esa aguda tensión entre ambos mandatarios, ese no era el último capítulo.

Colombia ha estado desde entonces a la expectativa de qué podría pasar. El presidente norteamericano confirmó que impondría sanciones economías, cuando a bordo de su Air Force One aseguró que el congresista Lindsey Graham tenía razón.

El senador había dicho que la Casa Blanca había pensado pegarle a Colombia en el “bolsillo”, que es donde más duele, y había anticipado posibles aranceles. Ese escenario no se ha confirmado aún y tiene en alerta a millones de colombianos que se verían impactados si llega a ser realidad.

Sin embargo, había otro camino pendiente, el de las sanciones personales contra el presidente Gustavo Petro, su familia y sus alfiles.

Y esa ruta parece ser la que va a tomar Trump. El senador Bernie Moreno aseguró que el Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton. Lo hizo en una entrevista a la cadena Fox News.

🇺🇸🚨| El Senador estadounidenses Bernie Moreno: “La Doctrina Trump es simple: las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella.” pic.twitter.com/mtwVodL1FD — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 21, 2025

El congresista se refirió en duros términos contra el primer mandatario colombiano. “Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”, aseguró.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos catalogó a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. | Foto: AP / Presidencia

Y luego confirmó que “mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus colaboradores en la lista de la OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no va a tolerar son países que nos envían veneno para matar a nuestros ciudadanos. Es así de simple”.

Moreno habló del 2026 y dijo que allí hay una “buena noticia”. Recalcó que “en Colombia la gente apoya a Estados Unidos, y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen a un líder imbécil al mando en este momento, pero hay elecciones el próximo año, y creo que eso va a ser muy diferente, y nuestra relación con Colombia volverá a encarrilarse una vez que este tipo se haya ido”.

Moreno, de origen colombiano y uno de los senadores republicanos más influyentes, habló de la guerra sin cuartel que el primer mandatario estadounidense está dando contra narcotráfico. “La doctrina Trump es simple: las Américas serán liberadas de las drogas ilegales mortales, de los cárteles que las trafican y de los políticos corruptos que permiten esta actividad y se benefician de ella”.

La lista OFAC, que lleva su nombre por el organismo que la elabora Office of Foreign Assets Control, es conocida más popularmente como la lista Clinton. Fue creada en 1995 como una herramienta en la lucha contra los carteles de drogas y el lavado de dinero.

“Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas, problemas mentales”, aseguró Trump este domingo. | Foto: Presidencia

La medida era previsible. Este domingo, el presidente de Estados Unidos catalogó a Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. Trump aseguró que el primer mandatario colombiano “no hace nada” para evitar el vertiginoso aumento de los cultivos ilícitos.