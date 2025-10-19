Senador de Estados Unidos revela que Trump impondrá más aranceles a Colombia y lanza advertencia: “Va a golpear donde más duele”

Lindsey Graham, senador sénior de Estados Unidos por Carolina del Sur y uno de los políticos más cercanos a Donald Trump, reveló una conversación que tuvo con el inquilino de la Casa Blanca en la que hablaron sobre la crisis que se vive con Colombia por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el congresista norteamericano aseguró que el magnate impondrá más aranceles a Colombia en las próximas horas y habló de “golpear” al país “donde más le duele”.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

“Tuve una muy buena discusión hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación”, indicó.

Graham sostuvo que el mandatario norteamericano es el presidente más duro que ha existido en ese país. Por lo mismo, le afirmó que “va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

Por ello, según dijo el senador, en las próximas horas anunciará “importantes aranceles contra Colombia”.

“Una cosa que he aprendido sobre el presidente Donald J. Trump, y que el mundo está aprendiendo rápidamente, es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos de América, él no ‘JUEGA JUEGOS’”, agregó.

Graham cerró su mensaje diciendo: “Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”.

Had a very good discussion with President Trump today about his commitment to go after those Countries who support drug trafficking against our great Nation.



President Trump is tougher than any President in our History, and he informed me that he is going to be hitting… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 19, 2025

Si esto se llega a confirmar de manera oficial, se volvería a vivir un escenario muy parecido al que hubo en la última confrontación entre los dos presidentes, cuando Trump anunció más aranceles para Colombia, y Petro, muy a su manera, devolvió el golpe de la misma forma.

Esta nueva disputa se desata por los constantes comentarios que ha hecho el jefe de Estado colombiano sobre las políticas que se han implementado en la Casa Blanca, más precisamente los bombardeos que se han llevado a cabo en el mar Caribe.

Esto ocasionó que Trump calificara a Petro como “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. El mandatario colombiano, lejos de quedarse callado, le ha contestado en dos oportunidades al magnate.

En la primera le recomendó “leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”. En otro mensaje, fue más allá y calificó con duros términos a su homólogo norteamericano.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia”, escribió en su cuenta de X.