🔴En vivo | Estalla grave crisis entre EE. UU. y Colombia. Trump califica a Petro de “líder del narcotráfico”. Así reaccionan distintos sectores

Trump acusó a Petro de ser “líder del narcotráfico” y anunció el fin de toda ayuda de Estados Unidos a Colombia.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 2:16 p. m.
El presidente Gustavo Petro ya se refirió a la victoria de Trump en el país norteamericano.
Trump anunció que suspenderá toda ayuda de Estados Unidos a Colombia. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este domingo, 19 de octubre, con una serie de declaraciones dirigidas al mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas en todo el país”.

Además, en el mensaje publicado en su red Truth Social, anunció la suspensión inmediata de toda ayuda del país norteamericano a Colombia, recalcando que “la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo”.

Contexto: Benjamín Netanyahu ordena actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas” en Gaza y acusa a Hamás de violar el cese el fuego

Ante estas delicadas acusaciones, en redes sociales han empezado a reaccionar diferentes figuras políticas.

“El gobierno de Petro prometió que Colombia sería la potencia mundial de la vida, pero lo que nos convirtió fue en la ¡POTENCIA MUNDIAL DE LA COCAÍNA!”, apuntó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

Por su parte, el congresista estadounidense Carlos A. Giménez mencionó: “¡Trump ha dicho la pura verdad! Gustavo Petro ha destruido a Colombia con sus patéticos pactos con los narcoterroristas y las dictaduras en #Cuba, #Venezuela y #Nicaragua”.

El exfiscal Francisco Barbosa se limitó a subrayar las acusaciones del presidente de Estados Unidos y añadió: “No más palabras”.

A esa ola de reacciones se sumó el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, quien indicó que lo que manifestó Trump fue lo que él denunció “ante el Gobierno norteamericano, que Petro, en compañía del narcodictador Nicolás Maduro, es líder de narcotráfico”.

El representante a la Cámara Alejandro Toro, integrante del movimiento Pacto Histórico, señaló que Trump está “desenfocado, equivocado y se siente el rey del mundo”.

“No podemos arrodillarnos ante EE. UU.”, agregó en declaraciones citadas por La FM.

Entre tanto, el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, aseguró que Petro consiguió su propósito y los más afectados serán los colombianos, las fuerzas militares y los sectores productivos.

El presidente de Analdex Colombia, Javier Díaz Molina, señaló que el mensaje de Trump contra el presidente Gustavo Petro “es muy grave y debe tratarse por los canales diplomáticos”.

“Por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos, ojalá estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos ¡y no por las redes sociales!”, anotó a través de X.

También reaccionó la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Es cierto que Petro ha permitido el avance del narcotráfico en Colombia. Y les ha dado beneficios permanentes de libertad e impunidad, entre otros, a estos criminales. Es obvio que ya Trump y el mundo lo saben”.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró: “Petro cumplió su objetivo”.

“Su manejo irresponsable de las relaciones internacionales y su defensa a ultranza de Maduro llevaron a Colombia a una grave crisis diplomática con nuestro principal aliado comercial. Por puro calculo electoral, se llevó al país por delante”, precisó.

En declaraciones citadas por La FM, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que Gustavo Petro fue elegido de manera democrática y es el presidente legítimo de los colombianos”, como respuesta a las acusaciones de Donald Trump.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal no se quedó atrás y comentó por medio de la misma red social: “Una sociedad atrapada en un presidente ilegítimo —ganó con fraude superando los topes de campaña y la Fiscalía no actúa contra Ricardo Roa—, que nos llenó de coca y de grupos ilegales que lo llevaron al poder. En otro país, ya estaría destituido”.

Enrique Gómez Martínez, director de Salvación Nacional, comentó: “Lo advertimos: esto es lo que quería @petrogustavo, que a Colombia se le trate como a un país paria por cuenta de su defensa al narcodictador Maduro. Es parte del predecible y peligroso manual socialista”.

