Suscribirse

Confidenciales

Defensora Iris Marín rechazó acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Estigmatiza a todo un país”

La funcionaria hizo un llamado a utilizar los canales diplomáticos para resolver las diferencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 11:33 p. m.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la crisis entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la crisis entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. | Foto: AFP/AFP/Presidencia

Siguen las reacciones a nivel nacional por la crisis diplomática desatada este domingo, 19 de octubre, entre Estados Unidos y Colombia, tras el enfrentamiento a través de las redes sociales de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense calificó al jefe de Estado colombiano como "líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas" y lo acusó de no hacer nada para solucionar el problema del narcotráfico.

Contexto: Estalla grave crisis entre EE. UU. y Colombia. Trump califica a Petro de “líder del narcotráfico”. Así reaccionan distintos sectores

Petro, por su parte, respondió a la arremetida de Trump con varios mensajes cortos a través de sus redes sociales y le recomendó al mandatario de Estados Unidos “leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó a esta crisis diplomática al ser cuestionada por los medios de comunicación y rechazó las declaraciones entregadas por el presidente de Estados Unidos.

“Hacer acusaciones sin ningún fundamento de esta gravedad, pues estigmatiza a todo un país”, destacó la defensora del Pueblo antes los medios de comunicación este domingo.

La funcionaria aprovechó e hizo un llamado para que “los canales diplomáticos sean el medio para resolver cualquier diferencia que se pueda presentar, sin generar un ambiente difícil y que vayan a empeorar las relaciones internacionales”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cargan contra Luis Díaz por lo que hizo en el clásico con Bayern Múnich: feroz acusación

2. Actriz de ‘Lady, la vendedora de rosas’ reveló la enfermedad que padece y los dolores que le causa

3. Hombre murió cuando participaba en la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025: esta es su identidad

4. José Gabriel: “Es imposible que haya un Gobierno más corrupto que el de Petro”

5. Real Madrid sufrió más de la cuenta: tabla de posiciones de LaLiga para el clásico ante Barcelona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iris Marín OrtizDefensoría del PuebloDonald TrumpGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.