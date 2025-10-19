Defensora Iris Marín rechazó acusaciones de Donald Trump contra Gustavo Petro: “Estigmatiza a todo un país”

Siguen las reacciones a nivel nacional por la crisis diplomática desatada este domingo, 19 de octubre, entre Estados Unidos y Colombia, tras el enfrentamiento a través de las redes sociales de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El mandatario estadounidense calificó al jefe de Estado colombiano como "líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas" y lo acusó de no hacer nada para solucionar el problema del narcotráfico.

Petro, por su parte, respondió a la arremetida de Trump con varios mensajes cortos a través de sus redes sociales y le recomendó al mandatario de Estados Unidos “leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reaccionó a esta crisis diplomática al ser cuestionada por los medios de comunicación y rechazó las declaraciones entregadas por el presidente de Estados Unidos.

“Hacer acusaciones sin ningún fundamento de esta gravedad, pues estigmatiza a todo un país”, destacó la defensora del Pueblo antes los medios de comunicación este domingo.

La funcionaria aprovechó e hizo un llamado para que “los canales diplomáticos sean el medio para resolver cualquier diferencia que se pueda presentar, sin generar un ambiente difícil y que vayan a empeorar las relaciones internacionales”.