Defensoría del Pueblo asegura que no ha publicado informe sobre presunta coacción de grupos armados a electores en favor de Iván Cepeda

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció frente a las afirmaciones realizadas por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia durante una plenaria del Senado, en las que hizo referencia a una supuesta coacción de grupos armados sobre electores en favor del senador Iván Cepeda.
Frente a las afirmaciones de la Senadora y candidata Paloma Valencia, la Defensora del Pueblo @MarnIris señala que la entidad no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato… pic.twitter.com/fuy3Ho1xTm— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 22, 2026
A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo aclaró que no ha publicado ningún informe ni comunicación oficial que respalde dichas versiones. Según la entidad, tampoco dispone de información que permita sostener la existencia de presiones de actores armados ilegales en procesos electorales a favor de un candidato específico.
En ese sentido, la defensora solicitó respeto por la institucionalidad y por el trabajo que adelanta la entidad en el seguimiento a las garantías electorales en el país.
Reiteró que todos los informes y pronunciamientos emitidos por la Defensoría están orientados a proteger la democracia y a promover un debate público basado en información verificada.
Asimismo, subrayó que la labor de la entidad incluye la prevención de la violencia política, así como la lucha contra la desinformación y la estigmatización en el contexto electoral colombiano.