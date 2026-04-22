Defensoría del Pueblo asegura que no ha publicado informe sobre presunta coacción de grupos armados a electores en favor de Iván Cepeda

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció frente a las afirmaciones realizadas por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia durante una plenaria del Senado, en las que hizo referencia a una supuesta coacción de grupos armados sobre electores en favor del senador Iván Cepeda.

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A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo aclaró que no ha publicado ningún informe ni comunicación oficial que respalde dichas versiones. Según la entidad, tampoco dispone de información que permita sostener la existencia de presiones de actores armados ilegales en procesos electorales a favor de un candidato específico.

En ese sentido, la defensora solicitó respeto por la institucionalidad y por el trabajo que adelanta la entidad en el seguimiento a las garantías electorales en el país.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió a las elecciones de este domingo, 8 de marzo, en Colombia. Foto: Semana

Reiteró que todos los informes y pronunciamientos emitidos por la Defensoría están orientados a proteger la democracia y a promover un debate público basado en información verificada.

Asimismo, subrayó que la labor de la entidad incluye la prevención de la violencia política, así como la lucha contra la desinformación y la estigmatización en el contexto electoral colombiano.