Paloma Valencia encontró estrategia para lograr que Iván Cepeda participe en debates. Invitó a Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López

Los debates presidenciales se han convertido en una verdadera controversia en la campaña presidencial de 2026 porque Iván Cepeda, el candidato que pica en punta en las encuestas, ha puesto varios requisitos para evitarlos.

Paloma Valencia enfrenta a Iván Cepeda: “No quiere debatir con el moderador. Es decir, no quiere contrapreguntas”

Este martes, 21 de abril, a un poco más de un mes de la primera vuelta presidencial, Cepeda destapó sus cartas e informó bajo qué condiciones participaría en un debate a la presidencia.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso, son los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos y conversaciones. Aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión claramente radicalmente distinta: la mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales. La otra es la neoliberal, de seguir en la concentración de la riqueza, de la militarización del país, el incremento de la confrontación y la violencia. La ciudadanía tiene el derecho a conocer las propuestas y confrontarlas con los candidatos de la extrema derecha”, dijo Cepeda.

Paloma Valencia refutó a Iván Cepeda y se adelantó a un lugar en el que, según ella, podrían darse los debates presidenciales con Iván Cepeda, teniendo en cuenta las condiciones que él ha puesto para enfrentarse con argumentos con sus competidores por la Casa de Nariño.

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales. Foto: Nelson Cárdenas/ GUILLERMO TORRES REINA/ JOSÉ VARGAS

Paloma Valencia acepta debatir con Iván Cepeda: “Estoy lista para un debate real con usted; sin guiones, sin papelitos”

“Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate”, dijo Paloma Valencia.

“Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren. Invito a Sergio Fajardo, a Claudia López y a Abelardo de la Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordazas. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”, propuso.

Precisamente, el Congreso se ha convertido en el epicentro de los debates entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. La candidata del Centro Democrático ha aprovechado el Legislativo como espacio para confrontar a su rival del Pacto Histórico y ponerlo contra la pared.

Cepeda, mientras tanto, le ha insistido en que el Congreso no es el escenario para los debates políticos frente a las elecciones.

Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial. Foto: Colprensa.

Valencia ha increpado varias veces a Cepeda porque él ha puesto obstáculos para debatir con ella de cara al país, como suele ocurrir en cualquier contienda electoral.

Este martes, por ejemplo, Valencia destacó: “No quiere debatir con el moderador. Es decir, no quiere contrapreguntas. No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico”.

“No quiere que personas como el doctor (Sergio) Fajardo o la doctora Claudia (López) debatan”, aunque ellos pidieron pista para participar en el debate que podría realizarse en los próximos días.

Las críticas de Valencia fueron más allá, refiriéndose de esta manera a Iván Cepeda en su cuenta de X: “Si así de exigente fuera negociando con bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto ‘reto’ y, aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate”.