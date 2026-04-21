Paloma Valencia enfrenta a Iván Cepeda: “No quiere debatir con el moderador. Es decir, no quiere contrapreguntas”

Sigue el debate en redes sociales sobre las condiciones que debe tener un eventual debate presidencial entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La posición del aspirante del Pacto Histórico ha generado revuelo en la opinión pública.

La candidata del Centro Democrático mostró malestar por los requisitos que Cepeda ha dado a conocer: “No quiere debatir con el moderador. Es decir, no quiere contrapreguntas. No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico”.

Paloma Valencia cuestionó demoras de Iván Cepeda para nombrar compromisarios de cara al debate presidencial

Ella agregó que quiere más espacio que el resto de candidatos “porque sí”: “No quiere que personas como el doctor (Sergio) Fajardo o la doctora Claudia (López) debatan”, aunque ellos pidieron pista para participar en el debate que podría realizarse en los próximos días.

Las críticas de Valencia fueron más allá, refiriéndose de esta manera a Iván Cepeda en su cuenta de X: “Si así de exigente fuera negociando con bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto ‘reto’ y, aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate”.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Colprensa

Como se recordará, el 18 de abril el candidato Cepeda anunció que estaba listo para debatir, luego de que se negara a acudir a otros espacios con los demás aspirantes: “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social”.

En un discurso que dio en Fusagasugá, Cepeda agregó: “Así que llegó la hora en la que vamos a pasar del cómodo ejercicio que han practicado la candidata Valencia y el candidato De la Espriella de calumniar, insultar y agredir, a debatir de fondo, al debate conceptual, argumentativo, estructurado, sobre ideas y propuestas”.

El vainazo de Roy Barreras a Sergio Fajardo en pleno debate presidencial, en el que se metió Paloma Valencia

Hasta ahora, se desconoce cómo avanza la proyección del debate. Varios candidatos presidenciales, además de los tres punteros, han solicitado ser tenidos en cuenta para participar.