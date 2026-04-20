Destapan en vivo el supuesto motivo por el que Iván Cepeda cambió de decisión y retó a un debate: “Los dos monstruos”

El candidato Iván Cepeda sorprendió la semana pasada al retar a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia a tener un debate antes de la primera vuelta presidencial.

En un principio, el también senador aseguró que no asistiría a este tipo de espacios, motivo por el que fue duramente criticado. Sin embargo, ahora hay expectativa por lo que pueda ser esta discusión.

Algunas voces políticas hablaron en El Debate de SEMANA sobre este tema y, entre otras cosas, destaparon el supuesto motivo que habría llevado a Cepeda a cambiar de decisión y proponer la discusión entre los tres punteros de las encuestas.

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

María Clara Posada, senadora electa por el Centro Democrático, señaló que, si bien todos los colombianos tienen derecho a hablar o callar sus posiciones en ciertos contextos, es fundamental que los votantes conozcan a fondo cada una de las opciones que tienen.

Iván Cepeda “retó” a Abelardo de la Espriella y a Paloma Valencia a debatir “sobre propuestas de fondo”

“Es importante que el elector mida cuál es la capacidad que tienen sus posibles líderes para enfrentar un debate. (…) Entre más libre sea la discusión, mejor cumple su función”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que Cepeda esté buscando imponer ciertas condiciones y sostuvo que es una “tendencia” del Gobierno Petro “manipular las reglas de juego” para que les favorezcan.

Por lo mismo, destacó que esto es algo que solo puede definir el elector, quien tendrá la última palabra sobre quién llega a la Casa de Nariño. “Los colombianos tienen que ver quién tiene las condiciones para manejar este país”, expresó.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: NICOLÁS LINARES

Germán Rodríguez, senador electo por Salvación Nacional, por su parte, le refrescó la memoria a Cepeda y le recordó que en las pasadas elecciones criticó a Rodolfo Hernández por no asistir a debates.

En esa línea, destapó el supuesto motivo por el que el candidato del petrismo cambió de opinión y ahora sí está llamando a un debate: “Se dio cuenta de que está bajando y que los dos monstruos de la derecha están subiendo y apretando fuerte”.

Paloma Valencia cuestionó demoras de Iván Cepeda para nombrar compromisarios de cara al debate presidencial

“Se da cuenta de que si no sale a debates se va a caer, por lo que ahora lo necesita. Lo que pasa es que le va a salir mal porque le van a preguntar por la corrupción en el gobierno, la paz total, etc. Allí es donde él va a perder”, añadió.

Finalmente, Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal, dejó en claro que el debate debe ser totalmente libre y confrontacional. “Sin esto, no sería un debate, sino un diálogo”, apuntó.

El congresista explicó que, desde su visión, la discusión se debería realizar con las cuatro personas que están punteando en las encuestas y que, según esto, tienen verdaderas posibilidades de llegar a la Casa de Nariño y reemplazar a Gustavo Petro.

“Los debates hacen que la gente cambie su posición electoral. (...) Yo creo que aquí es el ciudadano el que debe castigar al que no lo hace. No es posible que no se les exija a los candidatos exponer sus ideas”, complementó.