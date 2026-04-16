El vainazo de Roy Barreras a Sergio Fajardo en pleno debate presidencial, en el que se metió Paloma Valencia

En el debate presidencial organizado en el Congreso de Naturgas con Caracol Noticias hubo un momento álgido. Sucedió por cuenta de un vainazo de Roy Barreras a Sergio Fajardo. El excongresista aseguró que la polarización tenía el debate enrarecido, pero que “lo difícil es ganar elecciones y usted lo sabe”.

“El doctor Roy es muy gracioso. Cuando empezó el apagón estaba La Luciérnaga. Es muy difícil ganar elecciones, es dificilísimo. Pero lo que se necesita es una persona que sepa gobernar porque vamos para la mayor confrontación en la historia. Vamos para una confrontación que no nos merecemos”, dijo.

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Paloma Valencia intercedió en este mano a mano y dijo: “Nosotros, en cambio, los vamos a incluir a todos. Yo quiero que hasta los petristas voten por mí”, agregó.

Ahí, Fajardo le contestó a la candidata del Centro Democrático: “El arte de unir no lo regalan… Para unir, uno tiene que empezar por respetar”.