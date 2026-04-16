Gustavo Petro, Roy Barreras y Daniel Quintero: SEMANA revela la historia de un golpe certero y una jugada bajo la mesa

“¿Es un chisme o es cierto que lo nombraron?”, preguntó el candidato presidencial Roy Barreras a SEMANA cuando este medio le informó en la noche de este miércoles, 15 de abril, que en la página oficial de la Presidencia permanecía publicada la hoja de vida de Daniel Quintero para ocupar el cargo de superintendente nacional de salud. “No lo puedo creer. Qué locura”, exclamó.

Quintero, explicó Barreras, no tiene experiencia, no conoce sobre el sistema de salud en Colombia. Y más allá de eso, se había comprometido a apoyarlo políticamente en la primera vuelta presidencial porque Barreras le ganó en la consulta del Frente Amplio por la Vida, cuando obtuvo más de 250.000 respaldos en las urnas el 8 de marzo pasado.

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

Según la ley, quienes pierdan en una consulta presidencial están obligados a apoyar políticamente al ganador. Ese fue el compromiso. Y así se lo dijo el 8 de abril pasado Quintero a SEMANA. “Apoyo a Roy Barreras, la ley hay que cumplirla”, manifestó.

Pero Barreras no se enteró del nuevo cargo que Petro le ofreció a Quintero y que, a juzgar por la forma en que ocurrieron las cosas, se convirtió en una jugada política para darle jaque mate a su campaña presidencial, al fin y al cabo, Barreras y Petro están distantes. De paso, garantizar que los 200.000 electores que Quintero obtuvo en la consulta terminen en la campaña de Iván Cepeda.

“Mi relación con el presidente es la que ha sido siempre: institucional, formal, cordial, nos escribimos por chat, por Line sobre algunos temas, pero no hay ninguna relación política electoral. No guardo resentimientos”, afirmó Barreras.

Roy Barreras y Daniel Quintero. Foto: SEMANA

Y es que cuando Iván Cepeda fue inhabilitado para participar en la consulta del Frente por la Vida por el Consejo Nacional Electoral, el presidente se apartó de esa consulta y le pidió a Roy Barreras, en una reunión privada en la Casa de Nariño que desistiera de medirse el 8 de marzo y se sumara a Cepeda. Roy desobedeció e insistió en seguir adelante con la consulta.

Llevar la contraria a Petro le significó a Barreras un gran desgaste porque los resultados del 8 de marzo no fueron los esperados. Además, una ruptura en su relación con el jefe de Estado que no se quedó quieto y le pasó una cuenta de cobro.

Roy Barreras cree que fue un error político que Gustavo Petro hubiese prohibido al Pacto Histórico y a la izquierda votar por él el 8 de marzo porque aplastó en las urnas la consulta del Frente por la Vida y le abrió el espacio a la Gran Consulta, donde ganaron Paloma Valencia y la derecha.

Volviendo a Daniel Quintero, Roy dijo que, “se supone, tiene la obligación legal de acompañarme, pero no volvimos a hablar desde el día en que me inscribí”.

Roy Barreras no está cercano a Gustavo Petro y ya no cuenta con Daniel Quintero para la primera vuelta porque, como era de esperarse, abandonó el barco y saltó al Gobierno a menos de cuatro meses de terminar esta administración. Como si fuera poco, su relación con Iván Cepeda es fría y ya descartó un aterrizaje donde Paloma Valencia.

Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por eso, este miércoles, le anunció al país que esta será su última campaña política, un anuncio que sonó a una especie de despedida anticipada del escenario público.

SEMANA conoció que si los resultados de Roy Barreras no son los mejores en la primera vuelta, se irá de Colombia. No descarta trasladar su domicilio a Portugal. “Yo quiero vivir allí desde hace mucho años. Tengo admiración por José Saramago, me gusta la poesía portuguesa. Es mi gusto personal. Toda la vida he querido vivir en ese país para dedicarme a la literatura portuguesa”, confesó.