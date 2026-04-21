La negativa de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, de participar en un debate presidencial amplio que les permita a los colombianos escoger entre todos los candidatos a su favorito, llevó a la senadora y también candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, a radicar una proposición en el Congreso este martes, 21 de abril, con la que pretende adelantar un debate de control político que, a juicio de varios legisladores, tiene pinta del gran debate presidencial de 2026.

Iván Cepeda Paloma Valencia Foto: SEMANA

“En cumplimiento de mis deberes constitucionales y legales para ejercer control político como senadora de la República, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5 de 1992, respetuosamente solicito dar debate de control político al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el fin de discutir las posiciones de los candidatos a la presidencia frente a la seguridad electoral en el país y demás asuntos de interés nacional, en el marco de las elecciones a la presidencia en 2026”, se lee en la proposición firmada por Valencia.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Foto: FOTOS: SEMANA.

De igual manera, la candidata presidencial pidió invitar a Iván Cepeda, Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Roy Barreras, en calidad de candidatos a la presidencia.

Dijo que para ese propósito solicitó a la Secretaría General adelantar las gestiones pertinentes para que el debate de control político sea transmitido en directo por el Canal Institucional y las redes sociales del Congreso con el fin de que los colombianos puedan conocer la problemática expuesta.

“Cité a un debate de control político porque el país tiene derecho a escuchar a los candidatos presidenciales. Que venga el ministro del Interior y explique por qué se amenaza a los ciudadanos para obligarlos a votar por Cepeda en el Cauca, Nariño, Pacífico y Chocó”, dijo Valencia en la plenaria del Legislativo.

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana.

La proposición supone un pulso político en la plenaria del Congreso porque se tendrá que votar si se aprueba o no la iniciativa de Paloma Valencia, que ha tenido buen recibimiento por parte de varios candidatos.

Roy Barreras, por ejemplo, agradeció la invitación: “Claudia (López) y yo ganamos nuestras respectivas consultas con cerca de 600.000 votos cada una. Esos ciudadanos merecen ver y escuchar cómo contrastamos nuestras tesis con quienes aparecen como favoritos en las encuestas. Estaré listo en el Congreso o donde quieran. Fue mi escenario favorito por 16 años, pero la segunda parte de su invitación parece más pertinente: que los medios masivos de comunicación organicen con toda libertad los debates que consideren para contrastar las opiniones de los candidatos de la derecha, la izquierda y también el centro. Verán los colombianos cómo cada candidato propone resolver los problemas de Colombia, pero también quiénes dividen al país y quiénes tenemos capacidad de unirlo”.

Se espera que en el transcurso de la semana, la proposición de Paloma Valencia se vote y se convoque al debate de control político que, a juzgar por la iniciativa, abordará temas más allá de la seguridad del país en medio de las elecciones.