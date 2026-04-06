Defensoría del Pueblo publica las “decisiones impostergables” en derechos humanos para el gobierno que llegue el 7 de agosto

En un informe de 40 páginas, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó al país las ‘Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno’. La alta funcionaria expuso en una rueda de prensa el documento que consagra algunos elementos que la entidad considera esenciales para el próximo presidente de la República.

Vea la rueda de prensa:

“Estas elecciones abren un nuevo ciclo institucional en un contexto marcado por persistentes desafíos estructurales en materia de derechos humanos, convivencia democrática, superación de la violencia armada y confianza ciudadana en las instituciones”, dijo la alta funcionaria.

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Marín detalló que se trata de “unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos”.

"Estas elecciones abren un nuevo ciclo institucional en un contexto marcado por persistentes desafíos estructurales", sostiene Marín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Es un documento que va dirigido a las campañas, entonces el primer público son los candidatos [...]. Son temas que cualquier gobierno que quiera ser buen gobierno debe tomar en cuenta”, agregó.

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La defensora explicó en su presentación cada uno de los cuatro puntos de esta hoja de ruta:

1. Desigualdad estructural y exclusión persistente

Abordar de manera estructural la pobreza y la inseguridad alimentaria. Consolidar el derecho al cuidado como pilar de la igualdad. Garantizar el goce efectivo de los derechos sociales. Enfrentar el racismo estructural y la discriminación. Fortalecer la protección a lo largo del curso de vida garantizando el derecho al buen futuro. Garantizar condiciones dignas de reclusión y superar el estado inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

2. Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas

Implementar de manera integral el Acuerdo Final y atender los desafíos de la reincorporación. Fortalecer acciones de prevención en el territorio y la protección efectiva de los derechos humanos, articulando políticas de paz, seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial. Proteger a la naturaleza y a la población más afectada por el conflicto armado y la violencia organizada. Garantizar los derechos de las víctimas y la sostenibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

3. Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza

Enfrentar la deforestación y la degradación ambiental asociadas al control territorial y economías ilegales. Regular de manera efectiva la actividad minera para proteger derechos humanos, el ambiente y los territorios. Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos.

4. Reforma rural integral y derechos del campesinado y de los pueblos étnicos