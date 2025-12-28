Nación

Defensoría del Pueblo alerta por recorte presupuestal y advierte por falta de pago a más de 4.000 contratistas

Iris Marín señaló que el monto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la entidad fue definido unilateralmente por el Ministerio de Hacienda.

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 12:37 a. m.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Foto: AFP

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que los contratistas de la entidad, incluyendo a más de 4.000 defensores públicos, no recibieron el pago de sus honorarios antes de Navidad, como estaba estipulado.

La noticia se conoció tras un mensaje publicado por el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en el que llamaron la atención por el “incumplimiento” y aseguraron que “no hay justicia posible cuando quienes la sostienen trabajan sin remuneración oportuna”.

Defensora del Pueblo hace duro balance del país: desigualdad, violencia, crisis social y un llamado a no seguir siendo “Colombias separadas”

El mensaje lo respondió la funcionaria, quien lamentó que no haya sido posible realizar el pago antes de la fecha de Navidad, pese a que “agotamos todas las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance”.

La defensora insistió en que se hicieron todas las gestiones para que el Ministerio de Hacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios, pero al final no se obtuvieron.

No tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo”, indicó Iris Marín a través de su cuenta en X.

Marín destacó el trabajo que realizan los defensores públicos dentro del sistema de justicia en Colombia, quienes son los encargados de defender a los ciudadanos que no tienen medios para pagar su representación judicial.

“Cada defensor, defensora pública, lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio. Institucional y personalmente hemos seguido insistiendo y lo seguiremos haciendo para lograr el pago lo antes posible”, manifestó.

Posteriormente, la defensora del Pueblo cuestionó la autonomía presupuestal de la entidad y alertó que el monto se incluyó en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la entidad los definió “unilateralmente” el Ministerio de Hacienda. Además, aseguró que es menor al solicitado u al que se había asignado para 2025.

Defensoría pide condiciones de funcionamiento para las zonas de desmovilización del Clan del Golfo

En el debate en el Congreso, el monto se redujo aún más. Algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”, indicó.

Señaló, sobre la falta de pago de los honorarios, que en diciembre les notificaron que no contarían con los recursos para pagar más de 5.160 contratistas y defensores públicos, a pesar de que los recursos estaban asignados en la ley de presupuesto y comprometidos en contratos.

“Entre las muchas preocupaciones que me genera esta situación, me surge una duda: ¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?“, se cuestionó.

“El anuncio del Gobierno es que no contaremos en diciembre con los recursos para el pago de contratistas. Se espera que nos los den en enero”, concluyó la defensora del Pueblo.

