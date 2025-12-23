Defensora del Pueblo hace duro balance del país: desigualdad, violencia, crisis social y un llamado a no seguir siendo “Colombias separadas”

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, compartió unas palabras para finalizar el año en las cuales hizo un balance de lo que fue el 2025 recorriendo las regiones y topándose con las realidades de millones de colombianos. Según su relato, evidenció “voces diversas, mundos distintos que parecían ajenos los unos de los otros, Colombias separadas, apartadas, no solo geográficamente, sino de los lazos que nos unen como nación”.

Recordó que, muchas veces, al regresar a Bogotá, sentía la ciudad como un “destino distante en el que la voz de esos territorios no lograba llegar a las más altas esferas del poder”, lo que destaca que es extraño, debido a que varias voces de esas altas esferas son de territorios olvidados que visitó este año.

En su discurso, la defensora destacó tres ejes en los que considera vital reflexionar como país.

"Todas las desigualdades nos hacen olvidar que estamos en el mismo barco".

“En primer lugar, nuestro país ha enfrentado y sigue enfrentando hoy una profunda desigualdad, injusticias estructurales que hemos asumido como rasgos de nuestro ser común”, dijo en su mensaje.

“Esa desigualdad alimenta la violencia y nos divide. Cuando un hombre golpea a una mujer, muchas veces su pareja o expareja, lo hace porque no reconoce que sus decisiones son dignas de respeto y, al contrario, se empeña en doblegarla con la violencia: la ubica en el lugar de inferioridad que cree que debe estar frente a sus deseos e intereses”, agregó.

Lo que también se evidencia cuando, pese a que es un país rico en alimentos y servicios básicos para todos, muchos ciudadanos siguen pasando hambre. Además, en relación con la amplia lucha por el sistema de salud, “cada sector se encierra en su razón y decide no ceder, muchos sufren desesperados y sin alternativas y sectores privados amplían sus ganancias, evidenciamos que la angustia de unos no es la angustia de todos”.

El segundo eje que puntualizó tiene relación con el cuidado de la naturaleza.

“Convivir en armonía con la naturaleza es un mandato ético que nos despoja de la soberbia y que además permitirá a las generaciones actuales y venideras tener más posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, nuestro territorio y maritorio está afectado por el saqueo y explotación, le resta vida a la naturaleza y posibilidades de subsistencia a la humanidad”, dijo.

Y, por último, la defensora del pueblo aprovechó para reflexionar sobre que la sociedad colombiana está conformada por inmigrantes.

“Millones de personas que habitan nuestro territorio y otros millones de colombianos y colombianas que cruzaron las fronteras estamos unidos en la colombianidad”, aseveró en su mensaje.

"Millones de personas que habitan nuestro territorio y otros millones de colombianos y colombianas que cruzaron las fronteras estamos unidos".

“A nuestro país han llegado millones de migrantes que cruzaron las fronteras de su país para llegar al nuestro. Muchas de esas personas huyen de la persecución, de la violencia, de la exclusión o de la falta de oportunidades en su propio país. Provienen de lugares que muchas veces han acogido a nuestra gente cuando se nos redujeron las posibilidades. Aquí también hay un lugar en la mesa para ellos”, concluyó.