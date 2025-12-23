A altas horas de la noche de este lunes, 22 de diciembre, los 18 integrantes del Ejército Nacional que estaban secuestrados en el departamento del Chocó fueron liberados gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica, el Ministerio del Interior y la Gobernación de esa zona del país.

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por medio de su cuenta en la red social X, quien celebró esta liberación y arremetió contra las personas que realizan este tipo de prácticas de instrumentalización de los grupos armados ilegales.

“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, dijo Sánchez.

Defensoría del Pueblo anuncia acompañamiento para liberación de 18 soldados secuestrados en Chocó

El jefe de la cartera de Defensa también dio a conocer que interpondrá las denuncias correspondientes por esta grave violación al derecho internacional humanitario.

“Se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del ELN, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen”, agregó.

También, precisó que las autoridades judiciales se encuentran adelantando las respectivas investigaciones con el fin de poder judicializar a las personas responsables de este nuevo secuestro.

“Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad”, finalizó Sánchez.

Entretanto, desde la Séptima División del Ejército Nacional también se pronunciaron por medio de la red social X: “Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN”.

Nueva asonada contra el Ejército deja 18 soldados secuestrados en Chocó en medio de una operación contra el ELN

Al mismo tiempo, dieron a conocer que la liberación se dio gracias a la mediación de las autoridades, quienes actuaron de manera inmediata una vez se conoció de este plagio en el departamento del Chocó.

“La entrega a salvo de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, @DefensoriaCol y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo”, precisaron.