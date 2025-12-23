Nación

Liberan a 18 soldados secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó: esto es lo que se sabe

Los uniformados estuvieron retenidos durante 36 horas por comunidades indígenas que son instrumentalizadas por esta guerrilla.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

23 de diciembre de 2025, 10:55 a. m.
Estos son los soldados liberados en Chocó tras 36 horas de secuestro.
Estos son los soldados liberados en Chocó tras 36 horas de secuestro. Foto: Suministrada a SEMANA.

A altas horas de la noche de este lunes, 22 de diciembre, los 18 integrantes del Ejército Nacional que estaban secuestrados en el departamento del Chocó fueron liberados gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo, la iglesia católica, el Ministerio del Interior y la Gobernación de esa zona del país.

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por medio de su cuenta en la red social X, quien celebró esta liberación y arremetió contra las personas que realizan este tipo de prácticas de instrumentalización de los grupos armados ilegales.

“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, dijo Sánchez.

Defensoría del Pueblo anuncia acompañamiento para liberación de 18 soldados secuestrados en Chocó

El jefe de la cartera de Defensa también dio a conocer que interpondrá las denuncias correspondientes por esta grave violación al derecho internacional humanitario.

Nación

Este es el cabecilla del ELN por el que iban los 18 soldados secuestrados en Chocó: así huyó el guerrillero

Nación

Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

Medellín

Aparece video que muestra la forma en la que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Medellín

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

Medellín

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Nación

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

Bogotá

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Nación

Máxima alerta en las Fuerzas Militares: ELN tendría una base de datos de varias unidades del país

Confidenciales

María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

Nación

Así despidieron a los 7 soldados asesinados en ataque terrorista del ELN en Aguachica, Cesar

“Se interpondrán las denuncias correspondientes por secuestro, obstrucción a la función pública y por la exposición de rostros, nombres e identidades de los militares que cumplían una operación contra un peligroso cabecilla del ELN, conducta que pone en grave riesgo la vida de nuestros militares y favorece el crimen”, agregó.

También, precisó que las autoridades judiciales se encuentran adelantando las respectivas investigaciones con el fin de poder judicializar a las personas responsables de este nuevo secuestro.

“Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones para determinar responsabilidades penales individuales. Aquí hay Estado, aquí hay Fuerza Pública, aquí hay autoridad”, finalizó Sánchez.

Entretanto, desde la Séptima División del Ejército Nacional también se pronunciaron por medio de la red social X: “Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN”.

Nueva asonada contra el Ejército deja 18 soldados secuestrados en Chocó en medio de una operación contra el ELN

Al mismo tiempo, dieron a conocer que la liberación se dio gracias a la mediación de las autoridades, quienes actuaron de manera inmediata una vez se conoció de este plagio en el departamento del Chocó.

“La entrega a salvo de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, @DefensoriaCol y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo”, precisaron.

Mas de Nación

Alias Ramiro, cabecilla del ELN y soldados secuestrados en Chocó.

Este es el cabecilla del ELN por el que iban los 18 soldados secuestrados en Chocó: así huyó el guerrillero

Contraloría General de la República, dólares y Ministerio de Minas y Energía.

Contraloría determinó hallazgos fiscales por más de 26 millones de dólares en contrato sobre software del sector Minas y Energía

Este es el momento en el que algunas personas saquean los objetos personales de las víctimas.

Aparece video que muestra la forma en la que robaron las cosas de los estudiantes que murieron en trágico accidente en Antioquia

Estos son los soldados liberados en Chocó tras 36 horas de secuestro.

Liberan a 18 soldados secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó: esto es lo que se sabe

Islandés Borkelsson Hogni Kjartan, enviado a prisión por presunta agresión sexual a una menor.

Envían a una cárcel de Medellín a islandés señalado por explotación sexual de una menor de 16 años; revelan detalles del caso

atracadores en San Andrés Islas

Los impresionantes videos que muestran cómo los robos a mano armada se tomaron San Andrés

Sobre este terreno se construirá el Aeropuerto del Café, en el municipio de Palestina, Caldas.

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI.

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Hidroituango.

Tribunal aprueba conciliación entre EPM y Sociedad Hidroituango, que pone fin a largo litigio derivado de la emergencia en la hidroeléctrica

Noticias Destacadas