Una nueva asonada contra miembros de la fuerza pública se registró este domingo, 21 de diciembre, en el departamentos del Chocó, donde cerca de 200 indígenas obstaculizaron el paso de las tropas del Ejército Nacional que adelantaban una operación contra el grupo criminal del ELN.

Los hechos se registraron en la vereda la Puria, del municipio del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, donde miembros de la comunidad Río Claro interceptaron a los militares y dieron aviso a la guardia indígena, quienes mediante vías de hecho secuestraron a los soldados.

El Ejército Nacional confirmó que la última comunicación que se tuvo con el grupo de militares fue sobre las 2:13 de la tarde, una vez los 200 miembros de la comunidad indígena que los retuvieron los llevaron escoltados hasta el resguardo, donde, al parecer, los mantienen.

El secuestro de los 18 militares se dio en medio del desarrollo de una operación ofensiva contra el ELN, estructura que viene realizando acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil.

Según explica un informe de las autoridades, la unidad Búfalo1 realizó el cruce del río, pero al momento de continuar el camino fue sorprendida por la comunidad, que los interceptó y dio aviso a la guardia indígena, quienes secuestraron a los uniformados.

De acuerdo con el Ejército Nacional, se tomaron tres acciones posterior a los hechos, entre las cuales resaltó que se instauraron las denuncias penales en la Fiscalía General de la Nación contra el gobernador indígena de esa comunidad responsable del secuestro de los uniformados,

También se informó a las autoridades municipales del Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Personería, para que tomen acciones frente a lo sucedido y ayudan con la recuperación del personal militar.

También se entabló conversación con los líderes indígenas de la comunidad Río Claro, para buscar la liberación de los soldados secuestrados a través de la concertación, así como con miembros de la alcaldía, la gobernación y la defensoría.

De acuerdo con el Ejército, los soldados se encuentran bien hasta el momento

