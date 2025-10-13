Comandante del Ejército denunció asonada luego de un operativo contra integrantes del Clan del Golfo

En medios de un operativo que adelantaba el Ejército en el departamento de Antioquia se produjo un enfrentamiento con integrantes del Clan del Golfo. Producto del cruce de disparos fue dado de baja alias 24, quien ―de acuerdo con las fuentes militares― sería integrante principal del anillo de seguridad de otro delincuente, conocido con el alias de Hugo.

“En una operación de nuestras tropas de la Cuarta Brigada, en desarrollo de combates se dio muerte en operaciones militares al bandido alias 24, quien era el escolta principal del cabecilla de la estructura Magdalena Medio, alias Hugo”, advirtió el Ejército a través de sus redes sociales, donde anticiparon detalles de ese operativo.

Combates contra el GAO Clan del Golfo en el Oriente antioqueño#ContundenciaOperacional | En una operación de nuestras tropas de la Cuarta Brigada, @Ejercito_Div7, en desarrollo de combates se dio muerte en operaciones militares al bandido alias 24, quien era el escolta… pic.twitter.com/Pd44Dfn434 — General Luis Emilio Cardozo Santamaría (@COMANDANTE_EJC) October 13, 2025

Allí mismo y luego del cruce de disparos, los integrantes del Ejército y funcionarios de la Fiscalía, que estaban en la zona, lograron la captura de tres integrantes más de esa organización criminal, que justamente trata de mantener el control del tráfico de drogas además de los homicidios y las extorsiones.

Problema llegó después, cuando en la retirada de la zona, los funcionarios del Ejército y de la Fiscalía terminaron arrinconados por más de 500 personas que se enfrentaron con el único propósito de recuperar el cuerpo del delincuente que fue dado de baja, además liberar a las personas que estaban capturadas y recuperar todos los elementos incautados.

“Rechazo la situación ocurrida después del procedimiento donde una asonada de aproximadamente 500 personas, que de forma violenta y bajo presión de este grupo terrorista, arremetió contra nuestras tropas y funcionarios de la Fiscalía. Esta turba se llevó por la fuerza el cuerpo del delincuente, a los capturados y varios equipos incautados”, reveló el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.

Pero no solo se llevaron el cuerpo del delincuente dado de baja, los elementos incautados y los tres capturados, como si fuera poco incendiaron los vehículos en los que se movilizaban los funcionarios del Ejército y la Fiscalía, y mantuvieron secuestrados a cinco funcionarios, que tras algunas gestiones, fueron rescatados.

“Además, incendiaron tres de nuestros vehículos oficiales, causó daños a otros y secuestró a cinco de nuestros hombres, quienes fueron posteriormente recuperados”, señaló a través de sus redes sociales el general Cardozo mientras advertía que se tomarían las medidas judiciales necesarias.

Esas medidas, de acuerdo con el comandante del Ejército, incluyen denuncias para advertir lo que está ocurriendo en la zona y cómo buscan frenar las actividades del Ejército Nacional. Los delincuentes estarían usando a la población civil para enfrentar a los militares y, de esta forma, recuperar lo que no pueden en combate.

“Estos actos criminales no detendrán nuestra misión. Hemos instaurado las denuncias respectivas y continuaremos desarrollando operaciones coordinadas para enfrentar a las amenazas que aquejan a los antioqueños”, dijo el general Cardozo.