Suscribirse

Nación

Captura de alias el Paisa en Nariño terminó en asonada de 350 personas que buscaban impedir la acción del Ejército

El sujeto, presunto cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, fue capturado en flagrancia.

Redacción Nación
31 de agosto de 2025, 5:57 p. m.
Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc. | Foto: Ejército

Tropas del Ejército Nacional capturaron en las últimas horas al sujeto conocido con el alias del Paisa, presunto cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, en el departamento de Nariño.

Según las autoridades, el hombre fue capturado en flagrancia con abundante material de guerra e intendencia en zona rural del municipio de Magüí Payán, hasta donde llegaron en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc. | Foto: Ejército

El Ejército Nacional confirmó que la detención del sujeto se logró después de más de tres meses de inteligencia que permitieron conocer la zona donde se encontraba escondido, la cual era de difícil acceso por su geografía quebrada.

Allí se registró un fuerte combate con el grupo terrorista, que terminó con la aprehensión del sujeto, quien tenía una orden judicial por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Contexto: Asonada contra el Ejército: comunidad se opuso a la destrucción de poderoso laboratorio de cocaína en Nariño

Las autoridades confirmaron que en medio de la operación se presentó la muerte de una mujer, quien hasta el momentos no ha sido identificada, pero que sería la compañera sentimental del actual capturado.

Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
Elementos incautados durante la captura de alias El Paisa en Nariño. | Foto: Ejército

En medio de la operación, se logró la incautación de un fusil de asalto M-16, una pistola, una escopeta, 12 proveedores, más de 325 cartuchos de diferente calibre y elementos logísticos y de comunicaciones.

Así mismo, la institución confirmó que se vivieron momentos de tensión con la comunidad de esta zona del país, luego de que más de 300 personas realizaran una asonada, para impedir el traslado de alias el Paisa.

Contexto: Cayeron los presuntos terroristas de las disidencias de las Farc responsables de atentado en Cali

Con lanchas, motocicletas y vehículos bloquearon el aterrizaje de aeronaves e impidieron la llegada del personal de la Policía Nacional para realizar actos urgentes”, señaló el coronel Carlos Didier Pérez, Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 2.

El alto oficial explicó que la tropa activó los respectivos dispositivos de seguridad y maniobras disuasivas para evitar la huida del capturado, así como la protección del material incautado.

Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.
Autoridades capturaron a alias El Paisa, cabecilla logístico de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc. | Foto: Ejército

“Pese a estas hostilidades, las unidades militares lograron extraer con seguridad al personal y los insumos de la operación, entregándolos a la autoridad competente por medio y a través de nuestra Policía Nacional”, señaló el coronel Pérez.

Finalmente, resaltó que pese a estas hostilidades, el Ejército Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra los factores de inestabilidad en el suroccidente del país, neutralizando cabecillas y estructuras logística que alteran la tranquilidad de los colombianos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre de confianza y mano derecha de Maduro llega a China, en medio de escalada de tensiones con EE. UU.: ¿habrá reunión con Putin?

2. Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según el Washington Post

3. Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 31 de agosto; vendrían cambios en el nuevo mes

5. Exequias de Valeria Afanador: conmovedoras imágenes de las honras fúnebres de la menor en Cajicá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CapturaEjército Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.