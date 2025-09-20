Así fue la asonada de pobladores en La Macarena, Meta, contra el Ejército para impedir la captura de alias Chimbo de Oro

El comandante de la Fuerza de Tarea Omega, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbre, Brigadier General del Ejército Nacional, dio a conocer una asonada de pobladores en la vereda La Samaria, de La Macarena, Meta.

La comunidad del sector impidió el procedimiento judicial y la materialización de la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaría como coordinador logístico de la estructura Éver Castro de las disidencias de las Farc.

“En el momento que se está materializando la captura es asonada la unidad militar y los funcionarios del cuerpo técnico de investigación por campesinos y entre ellos algunos sujetos que portaban chalecos que pertenecerían a la Guardia Ambiental Campesina de Lozano del Guayabero. Rechazamos contundentemente estas vías de hecho”, dijo el comandante de la Fuerza de Tarea Omega.

Pobladores en La Macarena, Meta, impidieron la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, cabecilla logístico de la Estructura Éver Castro de las disidencias de las Farc.

Los hechos se presentaron cuando la Fuerza de Tarea Omega, con su Fuerza de Despliegue Rápido Número Uno, realizaba una operación militar interinstitucional acompañada de la Fiscalía General de la Nación específicamente a la dirección especializada contra organizaciones criminales seccionales Villavicencio y su Cuerpo Técnico de Investigación.

“La autoridad está en ese sitio para materializar esas órdenes de captura y cumplir con nuestra función constitucional. Invitamos a estas comunidades a que permitan que las autoridades cumplamos con nuestra función y así poder volver a traerle la tranquilidad a esta región del país”, detalló el comandante de la Fuerza de Tarea Omega.

Esta situación se registró al mismo tiempo en el que se registraba otra asonada por parte de la población civil, pero esta vez en el municipio de la Plata, en el departamento del Huila.

El Ejército Nacional denunció una nueva asonada en La Plata, Huila. | Foto: Ejército

Según el Ejército Nacional, “las tropas fueron obligadas a abordar vehículos particulares”, en medio de la arremetida de cerca de 500 personas presionadas por las disidencias de las Farc.