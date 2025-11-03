Ejército confirmó el secuestro de dos soldados en La Macarena, Meta, en medio de una asonada de la comunidad

En desarrollo de una operación militar en la verdad Getsemaní, jurisdicción del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, fueron secuestrados dos soldados profesionales del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No12, unidad orgánica de la Fuerza de Tarea Omega.

Según explicó la institución,. en un comunicado a la opinión pública, la operación militar consistía en el acompañamiento a miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos se presentaron en medio de una asonada de la población de esta zona del país, en el momento en que las tropas y el personal del CTI trataban de sacar a una mujer que había sido capturada en el operativo.

La información revelada por la institución indica que aproximadamente unas 400 personas, que estarían bajo constreñimiento por parte de integrantes de la estructura Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, retuvo inicialmente a un teniente y tres soldados profesionales.

Posteriormente, según la versión de las autoridades, el teniente uno de los soldados profesionales fueron liberados. Sin embargo, los otros dos uniformados continuaron en cautiverio por parte de la población, tras ser despojados de su dotación y sus prendas militares.

Se conoció que a los dos soldados los obligaron a cambiarse y a utilizar ropa de civil, previo a ser transportados por la población a un lugar que hasta el momento se desconoce, según la información de la Fuerza de Tarea Omega.

“Su integridad física y vida son motivo de preocupación institucional”, señaló el Ejército, al tiempo que indicó que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.

Por el momento, se adelantan todas las acciones legales y operacionales ante las autoridades competentes, con el fin de lograr la pronta liberación de los militares secuestrados y el restablecimiento del orden en la zona.

“La Fuerza de Tarea Omega reiteró su rechazo a toda acción que vulnere los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario”, manifestó la institución, que pidió su pronta liberación.

“Condenamos categóricamente el secuestro de nuestros soldados, quienes cumplen la misión de proteger a la población civil y contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados. Exigimos su liberación inmediata y el respeto absoluto por su vida e integridad. Nuestros hombres sirven a la patria y no pueden ser utilizados como instrumento de presión”, señaló el Ejército Nacional a través de su cuenta en X.