En redes sociales están circulando imágenes dolorosas de los destrozos causados por el atentado de esta madrugada en Suárez, Cauca.

El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, deja un saldo de dos civiles muertos, varios heridos, entre ellos un policía, y decenas de casas averiadas.

El ataque destruyó más de 30 viviendas y almacenes de los pobladores de Suárez y es el resultado de los hostigamientos de los alzados en armas contra las autoridades, pues desde tempranas horas, los habitantes del municipio reportaron, en redes sociales, el uso de drones que sobrevolaron el área urbana del municipio.

Ocurrió en la madrugada de este lunes, 3 de noviembre, “mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil”, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Sobre las dos víctimas fatales, dijo el alcalde César Libardo Cerón, no se tiene mayor información, pues sus cuerpos no han podido ser recuperados.

Son más de 25 viviendas y locales que terminaron destruidos en este ataque, el quinto que se registra en menos de quince días en este municipio nortecaucano. | Foto: Suministradas

En un video publicado en sus redes sociales, el alcalde dio un doloroso panorama.

“No queremos vivir más lo que vivimos esta madrugada, este día lunes; no es justo con los suareños que cada día de por medio, cada fin de semana, tengamos ataques permanentemente, que lo único que han hecho es afectar a la comunidad civil, la comunidad que merece vivir tranquila”, manifestó.

Hotel destruido en atentado terrorista en Suárez, Cauca. | Foto: Alcaldía de Buenos Aires, Cauca.

Los daños provocados por el atentado son conocidos por las imágenes que están en internet, las cuales dejan en evidencia parte del impacto de la onda explosiva.

Las disidencias de las Farc no se detienen en los ataques a la Fuerza Pública en los municipios de Suárez y Buenos Aires. | Foto: Suministradas

El ministro de Defensa anunció 200 millones de pesos de recompensa para prevenir este tipo de hechos, además, 4.500 millones de pesos por alias Marlon, uno de los líderes de las disidencias.