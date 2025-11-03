La madrugada de terror que vivieron los habitantes de Suárez, Cauca, aún no termina.

Un hotel totalmente destruido por explosivos puestos por disidentes de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, todavía está bajo amenaza, pues hay artefactos que podrían estallar.

Son más de 25 viviendas y locales que terminaron destruidos en este ataque, el quinto que se registra en menos de quince días en este municipio nortecaucano. | Foto: Suministradas

La información le fue confirmada a SEMANA por el alcalde municipal, César Libardo Cerón, quien lidera un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación.

El atentado inició la madrugada de este lunes, 3 de noviembre, pero no cesa. Empezó, según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, “mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil”.

El vehículo usado en este ataque terminó reducido a cenizas, se trata de una camioneta que al parecer estaba reportada como hurtada. | Foto: Suministradas

El mandatario Cerón le describió vía telefónica a SEMANA el dramático saldo: dos civiles muertos, un policía herido y una decena de familias con lesiones en sus oídos por el aturdimiento de la onda explosiva.

Sobre las dos víctimas fatales, dijo el alcalde, no se tiene mayor información, pues sus cuerpos no han podido ser recuperados.

Activaron carrombomba en Suárez, Cauca. | Foto: Suministradas

Solo se sabe que son dos personas que se hospedaron en el hotel que quedó totalmente destruido por el atentado, inmueble que aún está bajo amenaza por el resto de artefactos que no estallaron.

Suárez es un municipio en el norte del Cauca, a unos 70 kilómetros de Cali.

Uno de los cilindros lanzados contra los policías terminó en una de las averiadas viviendas, relataron las comunidades. | Foto: Suministradas

En un video publicado en sus redes sociales, el alcalde dio un doloroso panorama.

“No queremos vivir más lo que vivimos esta madrugada, este día lunes; no es justo con los suareños que cada día de por medio, cada fin de semana, tengamos ataques permanentemente, que lo único que han hecho es afectar a la comunidad civil, la comunidad que merece vivir tranquila”, manifestó.

Explosión en Suárez, Cauca. | Foto: Captura de pantalla

Por eso, hizo un llamado no solo al gobierno departamental, sino al presidente Gustavo Petro, para atender la situación, la cual ya lo tiene desbordado, según aseguró.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció 200 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables.

Activaron carrobomba en Suárez, Cauca. | Foto: Suministradas

“Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narcocriminal alias Mordisco en Suárez, Cauca, mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a dos civiles y herido a un policía”, escribió en X.

Explosión en Suárez, Cauca. | Foto: @yosoycali_co y @Marovaan

“Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, indicó.

