Feroz ataque contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: hasta un dron les cayó

Un nuevo ataque sacudió esta noche de miércoles, 14 de enero, la estación de Policía de Suárez, Cauca.

Los hechos sucedieron aproximadamente a las 6:50 p.m., según informaron desde el comando de Policía de ese departamento.

En ese momento se reportaron disparos de fusil, además, minutos después, un dron cayó en las afueras de las instalaciones policiales.

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. La Policía y Ejército Nacional dan respuesta mediante disparos frente a las agresiones que se estaban generando contra la estación”, dijeron desde la Policía del Cauca.

En el momento, no hay reportes de uniformados ni civiles lesionados.

Noticia en desarrollo...