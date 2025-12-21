Nación

Terror en Suárez, Cauca: decenas de familias quedaron en medio de un ataque a la estación de Policía

Las personas se encontraban celebrando un encuentro familiar y deportivo.

Redacción Nación
22 de diciembre de 2025, 12:54 a. m.
Hostigamiento a la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca.
Hostigamiento a la estación de Policía del municipio de Suárez, Cauca. Foto: Captura de pantalla video @RevistaSemana

En la tarde de este domingo, 21 de diciembre, se vivieron momentos de terror en el municipio de Suárez, Cauca, cuando decenas de personas quedaron en medio de un hostigamiento a la estación de Policía.

En desarrollo...

