Aterradores videos tras ataques con explosivos en Buenos Aires, Cauca: minDefensa hace anuncio

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el violento ataque que ocurrió este martes, 16 de diciembre, contra la estación de Policía en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca.

“Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”, indicó el funcionario en su cuenta de X.

De acuerdo con las autoridades, hombres fuertemente armados, aparentemente integrantes de un grupo armado ilegal, atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a la Fuerza Pública.

Atacaron con explosivos y ráfagas de fusil a la Fuerza Pública. | Foto: API

“Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”, dijo el ministro.

A través de redes sociales circulan videos del violento hecho que, por fortuna, no dejó uniformados heridos ni víctimas que lamentar. Sin embargo, se observa la estación de Policía destrozada, al igual que algunas casas alrededor y daños en la Alcaldía y la Casa de Justicia.

Así quedó Buenos Aires, norte del Cauca, tras el intenso hostigamiento con explosivos este martes. La Alcaldía y el centro del municipio están destruidos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2azyDYaIXA — Revista Semana (@RevistaSemana) December 16, 2025

El ministro envió un contundente mensaje a los colombianos y en especial a los habitantes de Buenos Aires, Cauca, tras este nuevo hostigamiento que mantiene en zozobra a la comunidad.

“Nuestros valientes policías y militares cumplirán su deber constitucional: enfrentar y neutralizar esta amenaza. Confíen en su Fuerza Pública”, puntualizó Sánchez.

En esta zona del departamento delinque la estructura disidente Jaime Martínez, que está siendo investigada como el principal responsable de este ataque armado.

A lo largo del día se han registrado nuevas acciones violentas donde los subversivos también lanzaron un cilindro bomba contra la sede del Banco Agrario del municipio.

“Por supuesto, los habitantes están secuestrados por los bandidos y el miedo. Los colombianos ya no aguantan más. Quieren seguridad en sus territorios y que el Estado y la Justicia combatan a los criminales”, detalló frente al hecho, Vicky Dávila, precandidata presidencial.