Ráfagas de fusil y explosiones: fuerte hostigamiento contra la Policía y población civil en Buenos Aires, Cauca

En la mañana de este martes, 16 de diciembre, se registró un fuerte hostigamiento armado contra la Fuerza Pública en el municipio de Buenos Aires, norte del Cauca. De acuerdo con los primeros reportes, integrantes de un grupo armado ilegal atacaron con explosivos y ráfagas de fusil la estación de Policía, generando momentos de pánico entre la población.

Las autoridades confirmaron que, pese a la intensidad del ataque, no se reportan uniformados heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el hecho obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad y a reforzar el perímetro de la estación policial, mientras se evaluaban posibles afectaciones a la infraestructura.

El ataque ocurrió en una zona históricamente afectada por el accionar de grupos armados ilegales. En el norte del Cauca delinque la estructura disidente de las Farc conocida como Jaime Martínez, señalada de realizar hostigamientos, ataques con explosivos y acciones intimidatorias contra la Fuerza Pública y la población civil, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilegales.

Habitantes del casco urbano relataron que se escucharon varias detonaciones y prolongadas ráfagas de fusil, lo que llevó a comerciantes y residentes a resguardarse en sus viviendas ante el temor de quedar en medio de los enfrentamientos.

Tras el hostigamiento, unidades de la Policía y del Ejército Nacional desplegaron un operativo en el área urbana y en los accesos al municipio para descartar nuevos ataques y dar con los responsables. Las autoridades mantienen la alerta en la zona y avanzan en las investigaciones para establecer si la acción armada estaría relacionada con la estructura disidente Jaime Martínez, que mantiene presencia en esta región del departamento.