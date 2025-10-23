Suscribirse

Mataron a cantante por llegar ‘sin permiso’ a un territorio en Cauca: su cuerpo fue hallado flotando en un río

Un tatuaje fue clave para establecer la identidad del artista de 30 años.

Redacción Nación
23 de octubre de 2025, 4:19 p. m.
Johan Sebastián Anacona Daza
Johan Sebastián Anacona Daza, el joven asesinado. | Foto: Tomada de la cuenta en Facebook: San Jose Noticia

Como Johan Sebastián Anacona Daza fue identificado el cantante que fue asesinado en el norte Cauca por llegar ‘sin permiso’ a una zona dominada por disidencias de las FARC de la estructura Jaime Martínez.

El cuerpo sin vida de Anacona, de 30 años, fue hallado flotando en aguas del río Cauca, a la altura del sector de San Francisco, en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Contexto: Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

Inicialmente, se desconocía la identidad del cuerpo, pero un tatuaje en su brazo fue clave para establecer que se trataba del artista Anacona, quien provenía del municipio de Bolívar, Cauca.

Aseguran que, mientras impulsaba su carrera artística, Anacona se dedicaba a trabajar en construcción. Personas que lo conocieron dijeron que era una persona amable y alegre, que se destacaba a donde llegaba por su voz.

Sobre la muerte del joven habló en el diario El País un líder comunitario de Cauca.

Contexto: Un policía herido por doble ataque con explosivos en el Cauca: delincuentes utilizaron drones

Toca pedir permiso para ingresar al territorio, eso es una realidad que hay tener bien clara, de ahí que hay solicitarle el favor a un familiar que viva acá que le dé la recomendación o identificarse ante con la Junta de Acción Comunal, dejar bien claro qué viene hacer a la zona, porque los que mandan son ellos, los muchachos de la montaña, y claro, lo más seguro es que el muchacho no cumplió esas reglas, no supo explicar a qué venía y mire el trágico final”, explicó el líder comunitario al medio regional citado anteriormente.

Y agregó: “El cadáver del joven fue sacado de la zona y llevado a la morgue de un centro asistencia, pero como NN, porque no era de acá, como bien indicaron los pobladores de esa parte de Bueno Aires al exponer que nadie lo conocía o dio razón sobre el joven; todo porque al parecer llegó a trabajar la construcción, porque acá se adelanta una obra civil”.

