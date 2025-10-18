Un policía herido por doble ataque con explosivos en el Cauca: delincuentes utilizaron drones

Los ataques en contra de la Fuerza Pública no paran, un nuevo hecho se registró durante la tarde de este sábado, 18 de octubre. Todo ocurrió en El Bordo, cabecera municipal de Patía, en el departamento del Cauca.

Según le confirmaron las autoridades a SEMANA, en total fueron dos atentados que se presentaron contra la estación de la Policía del mencionado municipio.

Ataque con explosivos a la Policía en Cauca. | Foto: X: @lafm

Por lo menos dos explosivos fueron detonados allí por medio de drones, una práctica que cada vez se ha vuelto más común para llevar a cabo ataques.

La Policía le informó a este medio que un uniformado resultó herido producto de las esquirlas, ya está siendo valorado por el personal médico y está fuera de peligro.

Asimismo, no se ha reportado ninguna persona de la población civil lesionada, por lo que afortunadamente el ataque no pasó a mayores.

Acerca de los responsables de este hecho, la institución le precisó a SEMANA que todavía no se sabe quiénes estarían detrás de los explosivos, por lo que todo es materia de investigación.

#LOÚLTIMO | Se registraron nuevos ataques con explosivos en el departamento del Cauca. Un policía está herido. Esto se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/OTFuhoaSMH — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 18, 2025

En este departamento hay presencia del Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y otras bandas delincuenciales que mantienen una disputa por el control del territorio.

En estos momentos, la Policía de Patía se encuentra en alerta máxima por cualquier otro hecho de violencia que se pueda registrar en las próximas horas, por lo que le pidió a la ciudadanía estar atentos ante cualquier movimiento extraño.

Por el momento, las autoridades ya se encuentran trabajando en las investigaciones para esclarecer en su totalidad este reciente atentado y dar con la captura de los responsables.

Este hecho de violencia se suma a otros que han ocurrido en los últimos días, como por ejemplo los ataques coordinados de las disidencias de Iván Mordisco en el municipio de Calamar, en el Guaviare, registrados el pasado martes 14 de octubre.

Estas situaciones han dejado en evidencia la crisis de orden público que se está viviendo en todo el país cuando falta menos de un año para que se realicen las elecciones a la Presidencia.