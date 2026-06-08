“Honrar la memoria de Miguel Uribe significa no claudicar ante la violencia”: exdirector de la Policía Carlos Fernando Triana

El exdirector de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, se pronunció en las últimas horas sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, en el marco del primer año del atentado que acabó con su vida.

Así fue el homenaje a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte: “El dolor no se va a acabar nunca”

Este domingo, se llevó a cabo una eucaristía conmemorativa por el primer aniversario del atentado, a la cual asistieron familiares, amigos, líderes políticos y representantes de distintos sectores, en una jornada marcada por la oración, la música y los homenajes de quienes compartieron su vida.

El general Triana se sumó a los mensajes en homenaje al líder político, destacando que el 7 de junio de 2025 “Colombia fue golpeada por el cobarde atentado que posteriormente le arrebató la vida al honorable senador”.

El exdirector de la Policía, quien lideró las primeras capturas por el magnicidio, manifestó que la memoria de Uribe Turbay “debe permanecer como un símbolo de defensa de la democracia, las instituciones y la libertad”.

Triana explicó que, como director de la institución en ese momento del atentado, inició una investigación a la que calificó como “sin precedentes”, en la que participaron 186 hombres de inteligencia.

Además, se avanzó en el esclarecimiento de los responsables intelectuales, los cuales resultaron vinculados a estructuras criminales de la Segunda Marquetalia.

Por eso, el general Triana envió un mensaje contundente: “Honrar la memoria de Miguel Uribe significa no claudicar ante la violencia, defender el Estado de derecho y reafirmar que ningún crimen quedará en la impunidad”.

“Mi gratitud y reconocimiento a quienes hicieron posible que la verdad y la justicia avanzaran en este caso que marcó profundamente a Colombia”, concluyó el exdirector de la Policía.