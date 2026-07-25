El desespero de alias la Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, por la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño

Geovanny Andrés Rojas, el máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, alias la Araña y también conocido como el narco VIP, se siente traicionado. Personas cercanas a este exjefe de las disidencias de las Farc, preso en La Picota, en Bogotá, lo han visto molesto y desesperado en los últimos días. La razón: sus planes le han salido mal.

La cita del gobierno con alias Araña, conocido como el narco VIP, y pedido en extradición por Estados Unidos

Él buscaba llegar a la zona de ubicación temporal para evitar su pedido de extradición a Estados Unidos. Con la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, la Araña perdería sus privilegios y, seguramente, sería entregado a la justicia norteamericana. Sería una de las primeras extradiciones después del 7 de agosto.