Así fue el homenaje a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte: “El dolor no se va a acabar nunca”

Este domingo, 7 de junio, se llevó a cabo una eucaristía conmemorativa por el primer aniversario del atentado contra Miguel Uribe Turbay. A la ceremonia asistieron familiares, amigos, líderes políticos y representantes de distintos sectores, en una jornada marcada por la oración, la música y los homenajes de quienes compartieron su vida y acompañaron su proyecto de país.

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Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la intervención de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien recordó la fortaleza con la que la familia enfrentó los 64 días en los que Miguel luchó por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

También compartió una reflexión sobre el duelo que ha acompañado a la familia durante este año: “El dolor es enorme. El dolor es más intenso cada día. El dolor no se va a acabar nunca, pero aprendemos a vivir con él”.

La intervención de su padre, Miguel Uribe Londoño. Foto: Suministrada a Semana

La eucaristía estuvo acompañada de velas y arreglos florales, símbolos que enmarcaron este homenaje a la vida, al servicio público y al compromiso con el país que caracterizaron a Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato dejó una profunda huella en Colombia.

Más que una conmemoración, la jornada se convirtió en un llamado a mantener vivo su legado y a seguir trabajando por un país donde las diferencias se resuelvan a través del diálogo y no de la violencia.

Eucaristía para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay. Foto: Suministrada a Semana

Por su parte, en horas de la mañana, la hermana del senador, María Carolina Hoyos, le pidió a los colombianos que recordaran su memoria izando la bandera del país. La directora de la Fundación Solidaridad por Colombia aseguró que este símbolo sería en honor a todas las víctimas de la violencia.

“Me gustaría proponer un acto sencillo este domingo: que los colombianos pongamos nuestra bandera en ventanas, balcones, edificios, oficinas y hogares. Se cumple un año del atentado contra mi hermano Miguel”, indicó Hoyos en redes sociales.

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Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos meses. Se destacó por su trabajo como concejal, secretario de Gobierno y senador.