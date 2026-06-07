La hermana de Miguel Uribe Turbay anuncia que votará por Abelardo de la Espriella cuando se cumple un año del atentado

El 7 de junio de 2025 quedó marcado para siempre en la familia del entonces senador y candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Ese día, sobre las 5:00 de la tarde, se registró un atentado sicarial en el occidente de Bogotá, que posteriormente desencadenó la muerte del líder político, que hoy, un año después, es recordado por el país.

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El país entero se conmocionó tras lo sucedido y rezó casi dos meses mientras el senador permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, luchando por su vida. Sin embargo, el 11 de agosto llegó la triste noticia: Miguel Uribe Turbay había fallecido, pese a los esfuerzos de los médicos, las cadenas de oración y los mensajes de Colombia.

Este domingo, diferentes sectores de la sociedad se han expresado en medio de la conmemoración del primer año del atentado contra el líder político, que ocurrió en el parque El Golfito, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital de la República.

Entre los mensajes que se han conocido este domingo está el de su hermana, María Carolina Hoyos, quien se refirió a la tesis de la Fiscalía, según la cual el asesinato de Miguel se perpetró por “pensar diferente y por llevar el apellido Turbay”.

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“Ningún colombiano debería ser asesinado por sus ideas. Ningún colombiano debería ser perseguido por su apellido. Ninguna familia debería vivir algo así. Esa no es la Colombia que nos merecemos”, expresó María Carolina Hoyos en un mensaje publicado en la red social de Instagram.

La hermana de Uribe Turbay anunció que estas razones la llevan a tomar una decisión de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la cual se realizará el próximo domingo 21 de junio. “Por eso voy a votar por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo”, dijo.

Hoyos insistió en que “ninguna madre debería tener miedo por sus hijos. Ninguna familia debería vivir con miedo. Ningún colombiano debería sentir que los violentos tienen más poder que la gente buena”.

Frente a eso, mostró respeto por quienes piensan diferente, pero invitó a los colombianos a que tomen una buena decisión y voten “porque el miedo no puede decidir el futuro de Colombia. Mi familia y yo votamos por Abelardo de la Espriella”.

María Carolina Hoyos ya había publicado en la mañana otro mensaje en el que habló de Miguel, del vínculo que tenían y de lo importante que fue para ella, al recordar todo lo que atravesaron juntos.

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“Miguel: le pedí un hermanito a mi mamá con todo el corazón y llegaste. Con esa carita divina. Como un príncipe. Coqueto, alegre, lleno de vida. Con tu llegada, jubilé mis muñecos para siempre, porque te volviste el centro de nuestra casa. Hace un año estaba terminando el Camino de Santiago, al norte de España. Rezaba cada 5 kilómetros. Te llamé para contarte que te había dedicado un día del camino —a ti, a mis otros dos hermanos, a mi papá y a nuestra mamá—. Caminaba sin saber lo que venía. Después, hoy hace un año, llegó la llamada que nos cambió la vida para siempre. Dos balas entraron a tu cuerpo. Nuestra abuela Nydia —que ya casi no hablaba, que estaba muy viejita— ese día dijo, horas antes de tu atentado, que había que ponerte un paño blanco en la cabeza. Todo este año me he preguntado cómo pudo visualizarlo”, escribió Hoyos Turbay.