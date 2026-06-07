Iván Duque envía mensaje a un año del atentado a Miguel Uribe Turbay: “La mejor forma de honrarlo será con la victoria”

Este domingo, 7 de junio, se cumplió un año del atentado criminal del que fue víctima el entonces senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, en medio de un acto de campaña en un parque de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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“Hoy elevamos la bandera de Colombia en familia, recordando a Miguel Uribe Turbay. Hace un año, las balas asesinas de la mafia, en alianza con sectores oscuros de la política, acallaron su voz en el mundo terrenal, pero sus ideas e ideales permanecerán por siempre”, manifestó el expresidente Iván Duque.

El exmandatario aseguró que “la mejor forma de honrarlo será con la victoria, el próximo 21 de junio, de la democracia frente al régimen populista y corrupto que Miguel combatió sin miedo”.

Duque manifestó que siempre recordará a Miguel Uribe Turbay “por su gran talento y calidad humana”. Además, aprovechó su mensaje en redes sociales para rendirle un homenaje con un video de una de sus intervenciones en el Congreso, donde, según señaló, demostró “su altura y contundencia al debatir”.

“Siempre honraremos tu memoria, Miguel”, fueron las palabras del exjefe de Estado para recordar el primer aniversario de su muerte.