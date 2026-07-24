Andrés Forero, del Centro Democrático, le pidió a Ariel Ávila borrar un trino tras atacar a equipo de Abelardo De La Espriella

A través de X, el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, se fue de frente contra el equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Ávila compartió en su cuenta en X una noticia en la que se anuncia que el Gobierno de Donald Trump elevará a partir del hoy 24 de julio, los aranceles a Colombia, al 12,5 %.

Junto a dicha noticia retuiteada por Ávila, un mensaje en el que dijo: “A pesar de lo lambones, arrastrados y vende patrias no les sirvió. El viaje @jrestrp no sirvió para nada. @realDonaldTrump subió los aranceles. La Patria milagro viento en popa”.

Estados Unidos aplicará desde este viernes un arancel del 12,5 % a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia

Tras lo anterior, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, le pidió a Ávila eliminar ese mensaje, recalcándole que estaba desinformando. El congresista del uribismo le recordó a su colega que dicho aumento arancelario anunciado por los Estados Unidos contra Colombia es responsabilidad del Gobierno Petro.

“Senador. Es de público conocimiento que la responsabilidad de ese aumento arancelario es del gobierno de @petrogustavo, específicamente de @DIANColombia y @MincomercioCo. Lo invito a dar un debate con altura y ajeno a la desinformación. Lo honesto es que borre el trino”, le dijo puntualmente Forero a Ávila.