A menos de un mes del cambio de gobierno, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra el Ministerio de Salud por las decisiones adoptadas alrededor del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá.

Andrés Forero denuncia que MinSalud creó entidad del San Juan de Dios que costaría más de $343 millones al mes

Esta vez, el congresista denunció la expedición del Decreto 0685 del 2 de julio de 2026, mediante el cual el Gobierno modificó la planta de personal del hospital y autorizó la vinculación de hasta 1.686 trabajadores mediante contrato de trabajo privado para desempeñar funciones relacionadas con la prestación de servicios de salud.

Aunque la norma establece que la contratación será progresiva y dependerá de las necesidades operativas y de la disponibilidad presupuestal, Forero aseguró que resulta injustificable fortalecer la planta de una institución que aún no ha iniciado la atención de pacientes porque ni siquiera se ha terminado de construir.

Andrés Forero denuncia que MinSalud creó entidad del San Juan de Dios que costaría más de $343 millones al mes

Hospital San Juan de Dios Foto: Ministerio de Culturas

“Guillermo Alfonso Jaramillo no tiene vergüenza. Mientras mueren pacientes, este ministro sin corazón seguirá dándose una desenfrenada bacanal burocrática en el mes que le queda”, escribió el congresista en su cuenta de X, donde además pidió a la Procuraduría General de la Nación hacer seguimiento a la decisión.

La nueva denuncia se produce pocas semanas después de que Forero advirtiera sobre la creación de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, la cual, según sus cálculos, ya contaba con 39 funcionarios de planta y una nómina mensual cercana a los 343 millones de pesos, pese a que el hospital todavía no presta servicios asistenciales.

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Gustavo Petro Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: Cortesía Ministerio de Salud

En ese momento, también cuestionó que el entonces director encargado y viceministro de Salud, Jaime Urrego, hubiera recibido una remuneración adicional por ejercer ambas funciones.

De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Salud, la ampliación de la planta responde a la necesidad de preparar la operación del hospital no solo en Bogotá, sino también en otras sedes del país, conforme al modelo de atención definido para la entidad.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, el 16 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

El documento señala que la provisión de los empleos será gradual y estará condicionada a la disponibilidad de recursos y al avance de la operación institucional.

Sin embargo, para Forero, las explicaciones no despejan las dudas sobre la conveniencia de seguir ampliando la estructura administrativa mientras el complejo hospitalario continúa sin abrir sus puertas.

El congresista considera que estas decisiones reflejan un crecimiento burocrático que contrasta con la crisis que atraviesa el sistema de salud.