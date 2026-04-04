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Andrés Forero: “Para el petrismo, una Junta del Banco de la República ‘democratizada’ y no ‘oligárquica’ es en la que pudieran nombrar a Juliana Guerrero”

El congresista del Centro Democrático cuestionó la postura del presidente sobre el Banco de la República.

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Redacción Confidenciales
3 de abril de 2026, 11:29 a. m.
El congresista Andrés Forero se refirió a la crisis entre la administración de Gustavo Petro y el Banco de la República.
El congresista Andrés Forero se refirió a la crisis entre la administración de Gustavo Petro y el Banco de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El congresista Andrés Forero cuestionó el distanciamiento del sector afín al presidente Gustavo Petro con el Banco de la República y puso en duda a qué se refiere el mandatario con la “democratización” de esa entidad.

“Para el petrismo, una Junta Directiva del Banco de la República ‘democratizada’ y no ‘oligárquica’ es una junta en la que pudieran nombrar a Juliana Guerrero”, comentó el senador electo del Centro Democrático.

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La administración Petro está en medio de una puja con esa institución por la subida de las tasas de interés. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró del encuentro que sostuvo esa instancia, lo que marcó una ruptura sin precedentes entre el Gobierno nacional y la autoridad financiera.

El presidente Petro reclama que el Banco de la República tenga autonomía de los banqueros y ha afirmado que este debe estar supeditado a la “soberanía popular”.