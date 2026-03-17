“Lo que ha hecho Petro representa el mayor retroceso social en los últimos 30 años, es criminal lo que están haciendo con la salud”

El presidente Gustavo Petro ha desatado una nueva polémica después de anunciar, en medio de un consejo de ministros, que se liquidarán las EPS que están intervenidas y en quiebra.

No obstante, el jefe de Estado precisó que el Gobierno se encargaría de pagar las deudas de la Nueva EPS y, por lo mismo, se abriría la posibilidad de que millones de pacientes se fueran allí, lo que podría desatar fuertes problemas.

Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y lanzó duros dardos en contra del máximo mandatario, a quien cuestionó fuertemente por esta decisión.

Presidente Gustavo Petro. Foto: X

“Estos anuncios catastróficos del presidente y sin ningún plan claro, lo que hacen es generar zozobra en el sector, pero no solamente con los pacientes, sino también para los distintos actores”, manifestó.

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En ese sentido, sostuvo que todo esto puede ocasionar una alarma entre los usuarios y generar un mayor colpaso en el sistema. Además, las IPS y los laboratorios, según él, también podrían llegar a limitar la atención por cuenta de las palabras del mandatario.

Por lo mismo, calificó como muy “grave” lo que está haciendo Petro y el Gobierno, al tiempo que cuestionó que este tipo de anuncios se realicen sin tener un plan claro. “Él no ha dicho cuáles serían las EPS, qué está pensando o a dónde va a trasladar estos pacientes”, señaló.

Forero fue más allá y apuntó que el colapso del sistema está siendo inducido por el mismo Gobierno, por lo que se mostró en desacuerdo con la afirmación del presidente de que esto que está pasando es consecuencia de que el Congreso no aprobó la reforma.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Además, el militante del Centro Democrático también reprochó la forma en la que el Ejecutivo, a su juicio, ha “derrochado” el dinero, plata que hubiera podido servir para apoyar a alguna de las personas que ha muerto por la falta de medicamentos.

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“Lo que ha hecho el presidente Petro representa el mayor retroceso social de Colombia en los últimos 30 años, es criminal lo que están haciendo con la salud, están induciendo a la peor crisis sanitaria de Colombia en su historia”, comentó.

Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud, se refirió en esta misma línea y dejó en claro que el presidente no es quien debe anunciar una liquidación de las EPS, pues no es potestad de él sino del superintendente de Salud.

Además, explicó que con esa decisión muy seguramente se van a cerrar muchos de los servicios y se va a reducir la atención.

“Va a ser delicada la situación de esos usuarios que bien mal estaban. (...) Esto va a generar más nervios, más pánico y en últimas va a afectar a la población que está afiliada en estas EPS”, dijo.

Por su parte, Norma Hurtado, senadora electa del Partido de la U, advirtió que los anuncios de Petro van a ocasionar un pánico alrededor de las EPS y esto agravará la situación por la que están pasando los usuarios.