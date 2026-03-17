Mientras Petro carga contra las EPS “quebradas”, Procuraduría dice que el niño Kevin falleció por negligencia, no por montar en bicicleta: “Inhumano”

El anuncio de la Procuraduría

Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que el menor Kevin Arley Acosta Pico, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues ésta no garantizó la entrega oportuna del medicamento.

El informe revelado por la Procuraduría sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento, conocido como EMICIZUMAB, puso el niño en una situación clínica crítica.

Kevin Arley, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendia, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS.

La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva EPS tampoco le giraba recursos. Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS.

La Procuraduría también conoció que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo, pues no tienen atención médica asegurada.

Copia de este informe, anunció la Procuraduría General de la Nación, será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en el fallecimiento del menor.

La Procuraduría, por su parte, abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS.

Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, murió el 13 de febrero pasado en el departamento de Huila, luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó debido a que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió, puede resultar peligrosa porque la persona no logra coagular y continúa sangrando internamente de manera grave.

Esta enfermedad suele ser tratada con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado, dados sus costos. La medicina que contrarresta la hemofilia, para el caso de Kevin, oscila en los $30 millones.

La polémica surgió porque el presidente, Gustavo Petro, dijo que nadie nace aprendido y que había que prevenir, dejando entrever que la madre habría puesto al menor a montar bicicleta sin saber los riesgos y como si esa hubiera sido la razón de su muerte. De igual manera, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, instó a que la madre tuviera precaución. Las declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones de condena por su aparente indolencia y por intentar justificar que el sistema de salud colombiano, según su criterio, está funcionando adecuadamente.

Los anuncios de Petro

Durante el Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Gustavo Petro ordenó la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quebradas, porque el Congreso de la Republica no aprobó la Reforma a la Salud que incluía un salvavidas a estas empresas. Además, el mandatario fue enfático en decir que el Gobierno nacional no va a pagar la deuda de las EPS que actualmente asciende a 50 billones de pesos.

La orden la impartió el mandatario a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, dijo el presidente.

“Lo que sí sería un suicidio para Colombia es sacar 50 billones de pesos del Gobierno para trasladarlos a pagar la deuda de las EPS, que es pagar la deuda a los dueños privados de las EPS; es mejor que se liquiden, por lo menos no producimos ese daño a la estabilidad fiscal de Colombia”, manifestó.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que su Gobierno va a presentar nuevamente el proyecto de Reforma a la Salud ante el nuevo Congreso de la República que inicia sesiones ordinarias el 20 de julio de 2026. Lo mismo ocurrirá con la Reforma Tributaria que el actual Congreso hundió.

“Esa reforma (a la salud) se presentará de nuevo el 20 de julio; ministro de Hacienda, la reforma tributaria se presentará de nuevo el 20 de julio como proyecto de ley. Otro Congreso, otro Gobierno, otra oportunidad; depende del electorado de Colombia si volvemos atrás o seguimos con las reformas”, recalcó.

​El origen de la​ decisión de liquidar

El presidente, Gustavo Petro, explicó que la decisión de liquidar las EPS “quebradas” tiene su origen en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que suspendió de manera provisional el Decreto 0182 de 2026, por medio del cual su Gobierno ordenaba el reordenamiento territorial y traslado masivo de usuarios entre las EPS.

“Hubo un Tribunal que no tenía competencia -ministro de Justicia- para acabar un decreto del Gobierno nacional. Ha tumbado el reordenamiento de los usuarios en las EPS, tanto intervenidas como no, que daría más eficiencia a las EPS, dado que tendría sus afiliados cerca a sus sedes, regionalmente hablando, y podrían implementar el sistema preventivo”, aseveró el mandatario.

A renglón seguido expresó que al tumbar el Decreto 0182, el “Tribunal acaba completamente la posibilidad de eficiencia en las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas. No es el único problema, pero es uno de los más graves. Y evitó la solución del Gobierno. En una política de atranque y atranque de la reforma de salud, que lo único a lo que está conduciendo es a que hoy todas las EPS están quebradas”.

El jefe de Estado dijo que las EPS no están quebradas por negligencia del Gobierno: “No las quebramos nosotros, les dimos más dinero que nunca”, afirmó.

“Dejen de pensar en ayudarles a los dueños privados de las EPS, no se lo merecen, se robaron el dinero de la salud desde hace décadas. Lo que pasa es que la fiscal no investiga, ya no me tengo que retractar”, subrayó el mandatario.

Las reacciones en El Debate

“Vamos a tener una gran bomba asistencial (...) una crisis sanitaria sin antecedentes en Colombia”, advirtió Fabio Aristizabal, exsuperintendente de Salud, al conocer la determinación de la Procuraduría mientras Petro pretende llevar a más de dos millones de personas a una Nueva EPS totalmente ineficiente.

A su turno, el senador electo Andrés Forero señaló: “Eso demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno Petro con tal de seguir excusándose. Es inhumano”.

Y, a su turno, la senadora Norma Hurtado señaló: “Son muchísimos los casos en los que vemos que la gente está perdiendo la vida (...) Son tres años nefastos del manejo del sistema de salud”.

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