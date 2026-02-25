Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

“Bueno, muy buenos días, nos encontramos hoy 10 de la mañana en la Cafam de Caobos, los medicamentos pendientes, pendientes desde el año pasado. No solamente, entonces tenemos una señora aquí que está muy molesta, con justa justificación. Señora, muy buenos días, ¿cómo es su nombre?“. De esta manera, el periodista Jorge Gómez grabó el caso de una mujer que hoy conmueve e indigna a Colombia.

“Buenos días, soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado, el 70 % en silla de ruedas, que me lo dejaron los paracos en silla de ruedas puedas. Y este joven, a él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque dice que ya estaba vencido y lo botaron. Ahora dicen que no le entregan los de enero, no lo están entregando. Que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? Estamos en febrero, acabándose. La medicina la están vendiendo por fuera. He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional y ¿de dónde la sacan? de las farmacias. Así es lo que dijo Petro es muy cierto de que sacaran la medicina y las venden por fuera a quien les da la gana. Así es que es muy cierto. Ahora no me quieren entregarlos ni los pendientes, no llegan", aseguró la mujer, en hechos registrados en Cúcuta.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado

“Tengo a mi esposo que toma Rivaroxaban de 20, que es vital para él porque tiene problemas vasculares operado del corazón. Y resulta que no se los quieren tampoco entregar. Tampoco le entregan la popafononona, la propafonona que es también de uso vital porque es para la arritmia cardíaca y él hace arritmias. Y si no toma se muere, igual que el ribarosaban. Yo me aplico eritropoyetina porque soy paciente renal y tengo ya de seis, siete meses que no me la entregan, y dicen que no y que no hay y siempre ni siquiera miran los pendientes bien porque llegan y no hay, y le ponen a uno que no hay. Y resulta que ya hay medicinas que resulta que no revisan los pendientes”, agregó la señora Cecilia Quintero, lejos de imaginar lo que iba a suceder.

“Luego va diciendo que se vence y que no se entregan y luego que no que entregan hasta la otra semana, hasta las 15 días y viene uno y dice que ya se vencieron”, dijo la mujer, mientras el periodista cambió de ángulo la cámara para escuchar a otra persona. Y apenas giró la cámara la mujer se desplomó y falleció.

“Se cayó la señora. Urgencia, por favor, estamos aquí en Cafam, la no entrega de medicamentos”, dijo el periodista. Cuatro horas duró la señora Quintero en el piso antes de que su cuerpo fuera levantado. Cafam dijo que, al tratarse de un hecho sensible y que aún se encuentra en proceso de verificación, no es la entidad la que debe dar un pronunciamiento sobre las causas del fallecimiento de Cecilia Quintero.

“Confiamos plenamente en que, después de la debida investigación, las autoridades competentes se encargarán de esclarecer la situación”, expresó la empresa a través del comunicado.

“Continuamos acompañando a nuestro equipo de trabajo y reforzando las medidas orientadas al bienestar, la atención y el cuidado de nuestros usuarios. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la calidad del servicio y el respeto hacia todas las personas que confían en nosotros”, agregó.

Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, murió el 13 de febrero pasado en el departamento de Huila, luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó debido a que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió, puede resultar peligrosa porque la persona no logra coagular y continúa sangrando internamente de manera grave.

Esta enfermedad suele ser tratada con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado, dados sus costos. La medicina que contrarresta la hemofilia, para el caso de Kevin, oscila en los $30 millones.

La polémica surgió porque el presidente, Gustavo Petro, dijo que nadie nace aprendido y que había que prevenir, dejando entrever que la madre habría puesto al menor a montar bicicleta sin saber los riesgos y como si esa hubiera sido la razón de su muerte. De igual manera, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, instó a que la madre tuviera precaución. Las declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones de condena por su aparente indolencia y por intentar justificar que el sistema de salud colombiano, según su criterio, está funcionando adecuadamente.