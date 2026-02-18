Muerte de Kevin Arley Acosta es calificada “de lesa humanidad” y señalan a Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo de “corresponsables”

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, hijo del asesinado dirigente político Luis Carlos Galán, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista sobre diversos temas de la coyuntura nacional, el también jefe del Nuevo Liberalismo se refirió a la gran controversia nacional: las declaraciones del presidente, Gustavo Petro, y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras la muerte del niño Kevin Arley Acosta.

Hasta ahora, gran rechazo nacional ha generado la manera en que el mandatario de los colombianos se refirió a la muerte del niño, al igual que su ministro, quien ya en el pasado ha recurrido a declaraciones polémicas que terminan en el respaldo de su jefe.

Y, sumado a la controversia nacional por las palabras de ambos, el jefe de Estado dio a conocer la historia clínica del niño, cuya privacidad está protegida por la Constitución, en momentos en que se defendía de las críticas por sus declaraciones.

Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, murió el 13 de febrero pasado en el departamento de Huila, luego de caer de su bicicleta. Su condición se agravó por cuenta de que el menor sufría de hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule de forma natural y que, ante una caída como la que sufrió el niño Kevin, es muy peligrosa porque la persona no cura y sigue sangrando internamente y de manera grave. Esta enfermedad suele ser tratada con un medicamento especial que, generalmente, otorga el Estado, dados sus costos. La medicina que contrarresta la hemofilia, para el caso de Kevin, oscila los $ 30 millones.

El escándalo se ha suscitado porque el presidente, Gustavo Petro, dijo que nadie nace aprendido y que había que prevenir, dejando entrever que la madre habría puesto al menor a montar bicicleta sin saber los riesgos y como si esa hubiera sido la razón de su muerte. De igual manera, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, instó a que la madre tuviera precaución. Las declaraciones han suscitado todo tipo de reacciones de condena por su aparente indolencia y con tal de justificar que el sistema de salud colombiano, según su parecer, está bien.

“El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarles un trauma violento y un tema hemorrágico grave”, afirmó el ministro de Salud, ya acostumbrado a declaraciones despectivas. Recientemente dijo que “los ricos también lloran”, ante el llanto del personal del hospital San Rafael, en Itagüí, desesperado por el colapso del sistema de salud y las situaciones tan precarias que viven hasta para comer.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó que “el esfuerzo está en prevenir” y que, en primer lugar, esa responsabilidad está en la familia. “Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir; si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”.

El presidente, Gustavo Petro, observando a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, el 16 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

La madre del niño fallecido ha encontrado la solidaridad de los colombianos, mientras el jefe de Estado seguía dando declaraciones y publicando la historia clínica del menor de edad.

El presidente, Gustavo Petro, el 13 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Bajo ese contexto, Galán dijo que este caso constituye un delito de lesa humanidad. “Lo que ha ocurrido con el sistema de salud es un crimen de lesa humanidad. y el presidente de la República y el ministro de salud son corresponsables de ese crimen de lesa humanidad“, dijo, inicialmente.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, el 18 de febrero de 2026, en Bogotá Foto: Fotografía de SEMANA

“Para que un crimen sea declarado de lesa humanidad se necesitan dos cosas: sistematicidad y masividad. Van más de 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas que han muerto, como Kevin, que padecía hemofilia, una enfermedad huérfana, por falta de medicamentos y por falta de atención. 1500 y deliberadamente, por ideología, se ha hecho colapsar el sistema de salud en términos financieros. Eso es un crimen de lesa humanidad", agregó.

Al preguntarle directamente si él consideraba la muerte del niño como un crimen de lesa humanidad, Juan Manuel Galán respondió: “Es un crimen de lesa humanidad porque hace parte de un patrón de más de 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas que murieron porque no les entregaron los medicamentos, porque no les prestaron los tratamientos a tiempo. Y son una población que está amparada por una ley de mi autoría, con Dilian Francisca Toro la hicimos en el Senado, de enfermedades huérfanas raras y ultra raras, para que esa población tuviera una protección especial por parte del Estado”, sostuvo.

“Pero, además, incluí en la Ley Estatutaria de Salud un artículo que dice que no puede haber, de parte del Gobierno, del Estado, restricciones administrativas y financieras para atender a la población más vulnerable, en donde están las enfermedades huérfanas, las madres gestantes, las poblaciones en condición de discapacidad. Entonces es aún más grave lo que ha pasado con Kevin, porque es una población especialmente protegida por el Estado y por la ley y están incumpliendo la ley y están incurriendo en un delito, en un crimen de lesa humanidad", agregó.

“Escuché a la mamá hablando en los medios de comunicación y describió exactamente lo que pasó y contradiciendo totalmente la indolencia, la apatía, la indiferencia de las declaraciones del presidente de la República, de las declaraciones del ministro de salud. Ahí el Gobierno tiene una responsabilidad frente a haber ideologizado el sistema de salud, haberlo politizado, haberlo dividido entre los buenos, que es el sector público, y los malos, que es el sector privado, que ha participado en esta esta alianza público-privada que ha sido el sistema de salud durante más de 30 años como un proyecto de país. Claro que necesita mejoras, reformas, errores que hay que corregir, pero acabar con un sistema que logró dos cosas trascendentales para los colombianos: acceso prácticamente universal y cobertura financiera para las familias más vulnerables, que enfermarse no significara caer en la pobreza, y esos dos logros hoy están en peligro de acabarse definitivamente", agregó Galán.

“Los costos de los medicamentos para una enfermedad huérfana son astronómicos. Eso no lo puede pagar nadie. Es una responsabilidad del Estado para atender a una población vulnerable que padece ese tipo de enfermedades”, puntualizó sobre el particular.