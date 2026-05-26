El Ministerio de Salud, a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo, le envió una comunicación a la Procuraduría tras la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación por presunta participación en política en contra del alto funcionario del Gobierno.

Abren investigación disciplinaria contra el minSalud, Guillermo Jaramillo, por presunta participación en política

La carta, firmada por el secretario general y director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, niega que Jaramillo haya participado en política.

Salas dijo que estuvo en Coyaima, Tolima, donde el ministro entregó esas declaraciones a un grupo de ciudadanos, en las que dijo: “Hasta el perro y el gato tienen que salir a votar el próximo 31 de mayo o sino nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”.

Salas reconoció que el ministro entregó esas declaraciones pero negó que sea una intromisión en política en medio de las elecciones.

“En ningún momento invitó a votar por algún candidato o partido en específico y tampoco hizo referencia a algún eslogan de campaña en particular”, afirmó el funcionario.

El ministro de Salud pidió en un evento en Tolima votar masivamente. Foto: Prensa Ministerio de Salud

Según su testimonio, contrario a eso, hizo referencia a la importancia que tiene que los colombianos acudan a las urnas el próximo 31 de mayo. El funcionario insistió en que Jaramillo no habría tomado parte en favor de un partido o movimiento político y que no le habría pedido a los ciudadanos respaldar alguna campaña en particular, agregó que tampoco habría ofrecido algún beneficio para influir en el voto.

A pesar de esa defensa, otros han interpretado que Jaramillo le habría pedido a los ciudadanos votar el próximo 31 de mayo y que se entendería que estaría buscando favorecer a Iván Cepeda pues es el candidato que representa la continuidad del Gobierno nacional.

El procurador Gregorio Eljach dijo que se investigará el actuar del ministro de Salud. Foto: PGN

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a esos hechos. “Se abrió una investigación disciplinaria, no preliminar, para averiguar la conducta del señor ministro de Salud porque es presunto, hay que darle las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, cuando terminemos algún procedimiento estableceremos el grado de responsabilidad”, afirmó Eljach.

En medio de la contienda electoral el presidente Gustavo Petro también ha sido cuestionado por supuesta participación política por declaraciones que ha hecho.

Ya hay una denuncia radicada en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un mensaje político que compartió en su cuenta de X con el mensaje: “Ojalá el impulso de este gobierno para una sociedad más democrática, justa y que abra oportunidades para la gente continúe. Los gobiernos terminan pero las energías se transforman”.