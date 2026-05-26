La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al senador Johnny Besaile Fayad por irregularidades en contratación. La decisión también fue tomada contra su hermano, el excongresista Musa Abraham Besaile Fayad.

Corte Suprema condenó a once años de prisión al exsenador Musa Besaile por el “cartel de regalías” en Córdoba

La condena en contra del senador del Partido de la U fue de 69 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público agravado.

Según informó el alto tribunal, se trata de casos que reflejan el actuar político que busca perpetuarse en las regiones, en el que se conforman ”estructuras criminales con tentáculos en las diferencias entidades que tienen poder de decisión”.

En este caso, de la mano de particulares que fungen como contratistas “desangran las arcas estatales”, para posteriormente invertir esos dineros en campañas políticas y conformar un círculo vicioso para mantener esa hegemonía en las regiones.

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión contra el senador. Foto: Semana

Sobre Johnny Besaile, los hechos investigados se desarrollaron cuando era secretario del Interior y Participación Ciudadana de la Gobernación de Córdoba.

Mientras se encontraba en esas funciones, profirió la Resolución 334 de 20 de septiembre de 2012 en la cual se alteró la fecha de expedición para beneficiar al contratista, pues según encontró la Corte, habría sido emitida en febrero de 2014. A través de ese documento se reconoció la personería jurídica de la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica.

En ese acto administrativo también se habría certificado que el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro habría solicitado el reconocimiento de la personería jurídica de la corporación y que la documentación se ajustaba a la realidad, a pesar de que había sido alterada.

De esta manera, se habría habilitado a esa corporación para contratar con la Gobernación y, de manera fraudulenta, canalizar los recursos del departamento que eran destinados a ciencia y tecnología.

Musa Besaile, hermano del senador, también fue condenado. Foto: Daniel Reina

La Corte Suprema aclaró que para los hermanos Besaile se concedió la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la de su lugar de residencia.

Sobre el caso de Musa Besaile, el alto tribunal informó que el excongresista fue procesado por un “esquema de corrupción” relacionado a la elección de Alejandro Lyons como gobernador del departamento de Córdoba para el periodo 2012- 2015. En contraprestación al apoyo de los congresistas que lo respaldaron en su candidatura, Lyons les habría otorgado cuotas burocráticas.

En la relación Besaile - Lyons, se habría creado una sociedad ilegal que se mantuvo durante esa administración en el departamento para dividirse las coimas con las que pretendían adjudicar contratos.

“Se apropiaron de 2.350 millones de pesos provenientes de los recursos transferidos por la Nación al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías mediante la tramitación y celebración de cuatro convenios de ciencia y tecnología identificados con los números 733, 734, 735 y 755 de 2013, sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Igualmente se quedaron con otros 3.400 millones de pesos que tenían que ir a la atención de pacientes con hemofilia”, aseguró la Corte Suprema de Justicia.