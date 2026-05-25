Excandidato a la Presidencia deberá pagar gastos a la UNP por casi 400 tutelas que interpuso pidiendo más protección

La Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia rechazó las casi 400 tutelas “temerarias” que radicó el excandidato a la Presidencia, Jhon Jair Segura Toloza, en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con las que pretendía fortalecer el esquema de protección que ya tenía asignado.

Segura Toloza comenzó señalando que, como consecuencia de su decisión de tener su nombre entre los aspirantes en contienda a la Presidencia de la República, ha recibido varias amenazas y, por eso, necesita un esquema de seguridad más robusto que le permita tener condiciones especiales.

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Pero durante la verificación del requerimiento, la Sala de Tutelas N.° 2 terminó ordenando medidas correctivas en su contra, tras evidenciar que, a nivel nacional, Jhon Jair Segura radicó más de 600 tutelas, de las que casi 400 estaban dirigidas contra la Unidad Nacional de Protección y el requerimiento de fortalecer su seguridad.

La misma Unidad Nacional de Protección alertó a los magistrados de la alta corte que el excandidato a la Presidencia desplegó un modus operandi para conseguir un esquema de seguridad tipo 4, que habría promovido a través de las decenas de tutelas que presentó ante la justicia colombiana.

De hecho, los informes de la UNP revelaron que Segura no está en situación de peligro inminente, tampoco ha acudido a practicarse el examen de riesgo requerido para su solicitud y habría presentado varios requerimientos con identidad entre sí. Aunque el excandidato ya tiene esquema, insiste por medio de tutelas en que se le incremente.

La Sala de Tutelas de la Corte Suprema rechazó por “temeridad” el recurso radicado por Jhon Jair Toloza, al evidenciar que, para el caso puntual, era la tercera tutela que radicó por los mismos hechos, contra las mismas autoridades y con idéntica pretensión.

“La Sala ha podido advertir una dinámica sistemática de abuso del derecho de la acción constitucional de tutela por parte del accionante, quien, además de las tutelas, también ha promovido múltiples actuaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ha presentado diversas denuncias penales relacionadas con los mismos hechos, lo cual ha generado una carga significativa no solo para la Rama Judicial, sino también para la Fiscalía General de la Nación”, confirmó la Corte Suprema.

Toda esta situación obligó a los magistrados a condenar “en costas” a Jhon Jair Segura, es decir, tendrá que pagar a la Unidad Nacional de Protección los gastos que ha generado por la “tutelatón” masiva que habría terminado abusando del derecho.

Así mismo, se compulsó copias a la Fiscalía para que investigue si el excandidato habría incurrido en delitos por este tipo de hechos. El Consejo Superior deberá informar a las autoridades judiciales del país que se abstengan de tramitar sus tutelas cuando contengan “expresiones irrespetuosas o injuriosas contra funcionarios”. Además, las oficinas judiciales de reparto de Cali, Pasto y Bogotá deberán tener un historial de las tutelas que ha presentado Segura al momento de que radique un nuevo recurso.

La decisión también inició un trámite de medida correccional contra Jhon Jair Segura por incumplir órdenes que, en reiteradas oportunidades, autoridades judiciales le han informado para que se abstenga de interponer más tutelas y para que acuda a la justicia colombiana con “decoro y respeto”.