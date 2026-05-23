Estos son los aspirantes que siguen en la carrera para llegar a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema

46 personas son las primeras preseleccionadas por el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar los cargos que dejarán en los próximos días los magistrados Jorge Emilio Caldas y Ariel Torres en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

La primera en esa lista es Gloria Marcela Abadía, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, seguida de Juan Carlos Acevedo, abogado que también ha trabajado en la Fiscalía y ha sido juez de la República. El tercer puesto lo ocupó Julio Enrique Acosta Durán, exdirector nacional de la Defensoría Pública..

En el documento conocido a través de una circular también aparecieron los nombres de otros reconocidos abogados como Héctor Agredo León, Diego Eduardo Araque, Martha Cecilia Artunduaga, Fernando Aza, Mario Beltrán y Giovanni Hernán Bolaños, entre otros.

El magistrado Jorge Emilio Caldas termina su periodo en la Corte Suprema el próximo 8 de octubre de este año, mientras que Ariel Torres finaliza su periodo el 18 de julio. El Consejo Superior de la Judicatura tiene el tiempo exacto para definir a los dos nuevos integrantes de esa Sala.