José Manuel Restrepo reacciona a últimas encuestas: “La tendencia es clara para el voto pragmático. Vamos por la victoria en primera”

Con un mensaje claro, José Manuel Restrepo aseguró que todo está dado para que el voto “pragmático” sea para Abelardo de la Espriella. La fórmula del abogado penalista compartió los resultados de una medición y escribió: “La tendencia es clara para el voto pragmático, patriótico e inteligente. ¡Vamos por la victoria en primera!”.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

“Mi gratitud a los colombianos que, con su ejemplo diario, me han demostrado el don de la resiliencia. A esos patriotas que creen, esperan y sueñan con una Colombia Milagro, como lo hacemos Abelardo de la Espriella y yo. Sus gestos de esperanza nos llenan de fortaleza. Vamos a ganar en primera vuelta”, escribió en otro mensaje.

De acuerdo con los datos de la última encuesta de Atlas Intel para SEMANA, Cepeda, con el 38,7 por ciento, y De la Espriella, con el 37,3 por ciento, están prácticamente en empate técnico de cara a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

En esa misma medición, y en un escenario de segunda vuelta, De la Espriella derrotaría a Cepeda con el 50 por ciento de los votos. Eso representaría una ventaja de 8,7 puntos porcentuales sobre Cepeda, quien obtendría el 41,3 por ciento.