La conexión entre Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella que se conoce a ocho días de elecciones

Los candidatos presidenciales Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella están conectados más allá de la polémica que surgió entre ambos antes de la campaña electoral.

“Si Miguel Uribe hubiese tenido esta protección, estaría entre nosotros”: Abelardo de la Espriella respondió a Paloma Valencia

La fórmula vicepresidencial de Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas, fue secretaria privada de José Manuel Restrepo, fórmula del abogado, cuando él fue ministro de la administración Duque. Ahora Villegas y Restrepo compiten por llegar al Gobierno en una contienda en la que el exministro va sacando ventaja.