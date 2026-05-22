José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, pide “la unión” y “dejar atrás las divisiones”. Envía mensaje a Uribe

El exministro de Hacienda y hoy fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje político dirigido a los sectores de derecha y centroderecha del país en medio del creciente pulso electoral que empieza a tomar forma de cara a las próximas presidenciales.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Restrepo hizo un llamado a “la unidad” y a “dejar atrás las divisiones”, en una declaración que también incluyó un mensaje directo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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“Colombia vive un momento crucial. Nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestras familias y los valores que sostienen la colombianidad están siendo amenazados por un proyecto de continuismo que quiere destruir la patria como la conocemos”, afirmó Restrepo en el mensaje de X.

Restrepo aseguró también que “la respuesta debe ser la unidad” y sostuvo que es necesario “entender que somos una sola fuerza movida por el patriotismo y el amor por Colombia”. Además, planteó que el proyecto político que integra buscará derrotar en las urnas a figuras como Iván Cepeda y Aida Quilcué, a quienes señaló como representantes de un modelo de continuidad del actual gobierno.

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José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, en entrevista con Vicky Perea. Foto: Álvaro Pío Fernández

Aunque el mensaje tuvo un tono de confrontación política frente al oficialismo, Restrepo intentó bajar la temperatura en relación con las disputas internas dentro de la oposición. “Todo debe hacerse con respeto, prudencia y altura”, escribió.

El gesto llega justo cuando las últimas mediciones electorales, previo al día de las votaciones, muestran un giro en la intención de los colombianos.

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José Manuel Restrepo se desempeñó como rector de la EIA y ministro de Hacienda en el Gobierno Duque. Foto: GETTY IMAGES

La más reciente encuesta de Invamer ubicó a Paloma Valencia con apenas el 14 % de intención de voto, lejos del puntero Iván Cepeda, que aparece con un 44,6 %, y también por detrás de Abelardo de la Espriella, quien alcanzó el 31,6 %.

En ese contexto, el llamado a la unidad del candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo podría ser pieza clave para que la derecha del país le pueda salir al paso a una eventual victoria del contrincante de la izquierda.